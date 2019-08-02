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Türk Kızılay'dan kan bağışçılarına madalya

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık: - "2019 yılında, 30 Temmuz'a kadar toplanan 1 milyon 618 bin 365 ünite kan ile 2019 yılı hedefinin yüzde 60'ı gerçekleşmiştir"

Ordu'da, Türk Kızılay'a gönüllü kan bağışı yapan 431 kişiye madalya verildi.

Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen madalya töreninde yaptığı konuşmada, Kızılay'ın doğal afetlerde ve insan sağlığının gerektirdiği durumlarda her zaman ihtiyaç sahibinin yanında olan asırlık bir yardım kuruluşu olduğunu söyledi.

Kızılay sayesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü ihtiyacının kara günde nasıl giderildiğini herkesin gördüğünü belirten Ballı, "Türk Kızılay'ı sadece ülkemizde değil, dünyada ve bölgemizde ihtiyaç duyulan alanlarda, doğal afetlerde ve savaşlarda benzerlerinden çok hızlı ve kapsamlı çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermekte, Türk bayrağını gittiği yerlerde dalgalandırmaktadır." dedi.

Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık ise 2005 yılında başlatılan Güvenli Kan Temini programıyla yıllara göre alınan kan bağış sayılarının düzenli olarak artış gösterdiğini anlattı.

Kızılay faaliyetleri hakkında bilgi veren Erdoğan, "2018 yılı yıl sonu itibarıyla toplanan kan bağış sayısı 2 milyon 571 bin 482 ünite olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise kan bağış hedefimiz 2 milyon 705 bin 500 ünite olarak belirlenmiştir. 2019 yılında, 30 Temmuz'a kadar toplanan 1 milyon 618 bin 365 ünite kan ile 2019 yılı hedefinin yüzde 60'ı gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Kan bağış faaliyetlerinin, 2005 yılında 27 ilde bulunan 29 hizmet birimi ve 853 personeli ile yürütüldüğünü kaydeden Erdoğan, "2019 yılı itibariyle 63 ilde, toplam 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağış merkezi, 60 sabit kan alma birimi ve günlük ortalama 150 gezici ekip olmak üzere toplam 300 noktada düzenlenen kan bağış faaliyetlerini, 3 bin 500 personel ve 746 araçlık filomuz ile yürütmekteyiz." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Cengiz Keskin de madalya almaya hak kazanan gönüllülere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 35 defa kan bağışı yapan 3 kişiye altın, 25 kez kan bağışında bulunan 30 kişiye gümüş ve 10 defa kan bağışında bulunan 398 kişiye ise bronz madalya verildi.

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