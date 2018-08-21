Türk Kızılay'ı, 40 ülkede kurban kesimlerine başladı

İSTANBUL (AA) - "Kurban'da Kızılay Modeli"ni 11 yıldır başarıyla uygulayan Türk Kızılay'ı, yurt içinde ve 40 ülkede vekaleten kurban kesimlerine başladı.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen hayırseverler, Kızılay'ın 2018 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'na yoğun ilgi gösterdi.

Kızılay'a yurt içinde vekaletlerini veren hayırseverlerin kurbanları Türkiye genelindeki kombinalarda kesilmeye başlandı. Yurt dışı için vekaletlerini Kızılay'a veren hayırseverlerin kurbanları ise Balkanlar'da 9, Afrika'da 16, Asya'da 6, Orta Doğu'da 6, Güney Amerika'da 1 ülkede ve KKTC'de gerçekleştirilen kesim işlemlerinden sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

- Vekalet sahiplerine anlık bilgi veriliyor

İslami ve insani şartlara uygun biçimde, din görevlilerinin ve noter vekillerinin eşliğinde kesimine başlanan kurbanlıkların seçimi veteriner hekimlerce yapıldı.

Vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak kesimi yapılan kurbanlarla ilgili vekalet sahiplerine anlık olarak bilgi veriliyor. Ayrıca, kurban kesim aşamaları video ile kayıt altına alınıyor.