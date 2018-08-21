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Türk Kızılay'ı, 40 ülkede kurban kesimlerine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

"Kurban'da Kızılay Modeli"ni 11 yıldır başarıyla uygulayan Türk Kızılay'ı, 4 kıtadaki 40 ülkede vekaleten kurban kesimleri gerçekleştiriyor - Türkiye'deki kurbanların etleri, kıyma ve kuşbaşı kavurma konservesi haline getirildikten sonra Kızılay şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca dağıtılacak

İSTANBUL (AA) - "Kurban'da Kızılay Modeli"ni 11 yıldır başarıyla uygulayan Türk Kızılay'ı, yurt içinde ve 40 ülkede vekaleten kurban kesimlerine başladı.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen hayırseverler, Kızılay'ın 2018 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'na yoğun ilgi gösterdi.

Kızılay'a yurt içinde vekaletlerini veren hayırseverlerin kurbanları Türkiye genelindeki kombinalarda kesilmeye başlandı. Yurt dışı için vekaletlerini Kızılay'a veren hayırseverlerin kurbanları ise Balkanlar'da 9, Afrika'da 16, Asya'da 6, Orta Doğu'da 6, Güney Amerika'da 1 ülkede ve KKTC'de gerçekleştirilen kesim işlemlerinden sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

- Vekalet sahiplerine anlık bilgi veriliyor

İslami ve insani şartlara uygun biçimde, din görevlilerinin ve noter vekillerinin eşliğinde kesimine başlanan kurbanlıkların seçimi veteriner hekimlerce yapıldı.

Vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak kesimi yapılan kurbanlarla ilgili vekalet sahiplerine anlık olarak bilgi veriliyor. Ayrıca, kurban kesim aşamaları video ile kayıt altına alınıyor.

"Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla kampanyasını sürdüren Kızılay, amacına uygun olarak kesimi yapılan Türkiye'deki kurbanların etleri, kıyma ve kuşbaşı kavurma konservesi haline getirdikten sonra şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca dağıtılacak.

- Kızılay'ın merhamet eli dört kıtaya uzanıyor

Kurban bereketini açlıkla mücadele eden ve doğal afetlerden etkilenen Afrika ve Asya ülkelerine de taşıyan Türk Kızılay'ı, Balkanlarda ve Güney Amerika’da kurban kesimlerini gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi ailelere elini uzatacak.

Yurt dışı kurban kesimlerinin adresi Balkanlar'da Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya ve Sırbistan, Afrika’da Burkina Faso, Cibuti, Çad, Etiyopya, Gambiya, Güney Sudan, Gine, Kamerun, Kenya, Nijer, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo ve Uganda oldu.

Türk Kızılay önceki dönemlerde yardım elini uzattığı Asya ülkelerinden Pakistan, Bangladeş, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Afganistan'ın yanı sıra yaşanan savaş nedeniyle mağdur olan Suriye, Irak, Filistin, Ürdün, Yemen ve Lübnan'da da vekalet sahiplerinin kurbanlarını kesiyor.

KKTC ve Güney Amerika'daki Ekvador'un da dahil olduğu yurt dışındaki kesimlerin tamamı Kızılay görevlilerinin gözetiminde, İslami kurallara riayet edilerek, hijyenik koşullarda yapılıyor.

- "Kurban bereketi ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşındı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın yardım çalışmalarına destek veren vatandaşların, kurban vekaleti kampanyasına da yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

"Kurbanda Kızılay Modeli" sayesinde hayırseverlerin, dini gereklere uygun olarak kesilen kurbanlıklarından sağlıklı koşullarda elde edilen etlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşadığını aktaran Kınık, şunları kaydetti:

"Hayırsever halkımızın yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, amacına ve kuralına uygun olarak gerçekleştirilen kesimler sayesinde kurban bereketi ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşındı. Yurt içinde modern kombinalarda kesimi yapılan kurban etleri bundan sonraki aşamada konserve haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ülkelerde kesimi gerçekleştirilen kurban etleri ise kesim işleminin hemen ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kampanyamıza destek veren, kurban bereketini dünyanın dört farklı kıtasına taşımamıza aracılık eden tüm vekalet sahiplerine teşekkür ediyorum."

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