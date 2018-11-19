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Türk Kızılayı Topluluğu üyelerinden hasta çocuklara moral ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 14:05 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesi Türk Kızılayı Topluluğu üyesi öğrenciler, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, hastanede yatarak tedavi gören çocukları ziyaret ederek moral verdi.

Kastamonu Üniversitesi Türk Kızılayı Topluluğu üyesi öğrenciler, Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altındaki çocuklarla bir araya gelerek, çeşitli etkinlikler yaptı.

Topluluk üyeleri yanlarında getirdikleri balon ve boyama kitaplarını çocuklara vererek, onlarla oyunlar oynadı, kitap okudu.

Topluluk Başkan Yardımcısı Nuran Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede kalan çocuklar için etkinlik düzenlediklerini ve hep birlikte çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Çocukların hastaneden korktuğunu belirten Karataş, "Hastanenin aslında tedavi olduğumuz bir yer olduğunu, korkulacak bir tarafı olmadığını göstermek istedik. Onlarla konuşurken bu konuyu anlattık. Artık hastaneden korkmuyorlar. Onlara Türk Kızılayını anlattık. Çocuklarımız artık Kızılayın görevini daha iyi biliyor." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Şermin Güdücü de çocukları eğlendirip güzel bir gün geçirmelerini sağlamak için bu etkinliğe dahil olduğunu ifade etti.

Çocukları çok sevdiğini ifade eden Güdücü, "İnşallah onlar da mutlu bir gün geçirmişlerdir. Eğer onların yüzünü bir an bile güldürebildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

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