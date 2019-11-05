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Türk Kızılayın giyecek yardımları çocukları ısıtacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:49 | Son Güncelleme

Türk Kızılayca Kocaeli ve Ağrı'da toplanan kışlık giyecek ve kırtasiye malzemesi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı

Türk Kızılayınca Kocaeli ve Ağrı'da toplanıp Doğubayazıt ilçesindeki köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılan kışlık giyecek ve kırtasiye malzemesi, çocukların yüzünü güldürdü.

Türk Kızılayın Kocaeli'deki Çayırova ile Ağrı'daki Doğubayazıt şubeleri, Doğubayazıt ilçesindeki köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi ilkokul ve anaokulu öğrencileri için yardım kampanyası başlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinin yanı sıra Doğubayazıt'tan hayırseverlerin de desteğiyle toplanan kışlık giysi, bot, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ilçedeki Kazan ve Pullutarla köylerindeki okullarda eğitim gören 50 öğrenciye ulaştırıldı.

Bu okullardaki yardım dağıtımına katılan Türk Kızılay Çayırova Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Emine Kavakçı, Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Servet Şahin, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımlarla köy okulu öğrencilerinin eğitim şartlarını iyileştirdiklerini söyledi.

Kışlık giysi ve bot yardımıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin kış mevsimini sıcak geçireceklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemizin doğu bölgelerinde iklim şartları oldukça sert geçiyor. Dolayısıyla bu bölgelerde, özellikle köylerde yaşayan öğrencilerimiz çok zor şartlarda eğitim görüyor. Çocuklarımız, Çayırova şubemizle ortaklaşa yürüttüğümüz kampanya ile toplanan kışlık giyecek ve montlar sayesinde inşallah bu kışı daha sıcak geçirecek ve kırtasiye malzemeleriyle de derslerine çok daha iyi çalışacak. Okul hayatına yeni başlayan miniklerimiz de tıpkı batıdaki akranları gibi kendilerine hediye ettiğimiz oyuncaklarla çocukluk çağının keyfini çıkaracak. Amacımız, bilinçli ve yardımsever bir nesil yetiştirmek. İnşallah onlar da bu yardımları unutmayacak ve büyüdüklerinde aynı şekilde küçüklerine el uzatacak. Biz Doğubayazıt Şubesi olarak yardım dağıtılan öğrenci sayısını 350'ye çıkarmayı hedefliyoruz."

Yusuf Yardımcı da Kızılayın, Türkiye'nin her köşesine yardımlar götürdüğünü hatırlattı.

Kocaeli'den Doğubayazıt'a uzanan yardım köprüsünün köy okulu öğrencilerinin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Yardımcı, "İnşallah hep birlikte el ele vererek mutluluklarının devamını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

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