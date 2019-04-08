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Türk şirketi Rönesans Rusya'da sağlık merkezleri inşa edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 22:37 | Son Güncelleme

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev: - "Rönesans Holding, Rusya’nın farklı bölgelerinde 15 sağlık merkezi inşa edecek"

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Türk şirketi Rönesans Holding’in, Rusya’nın farklı bölgelerinde 15 sağlık merkezi inşa edeceğini bildirdi.

Dmitriyev, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova ziyareti kapsamında RDIF ile Rönesans Holding arasında anlaşma imzalandığını söyledi.

RDIF ile Rönesans arasında başarılı bir iş birliğinin yürütüldüğünü vurgulayan Dmitriyev, "Bu kapsamda imzalanan yeni anlaşmayla Rönesans, Rusya’nın farklı bölgelerinde 15 sağlık merkezi inşa edecek." dedi.

Türkiye'de kısa süre içerisinde son derece modern sağlık merkezlerinin inşa edildiğini vurgulayan Dmitriyev, "Söz konusu merkezler özel sermaye ile inşa edildikten 15 yıl sonra devlete devrediliyor. Rusya’ya yönelik de benzer bir program önerimiz var." diye konuştu.

Dünyanın en büyük 36’ncı inşaat şirketi konumundaki Rönesans Holding, Avrupa’nın da en büyük 9’uncu inşaat şirketi olarak öne çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rönesans Rusya sağlık

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