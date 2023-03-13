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Türk siyasetine damga vuran ANAP, yeniden sahnede! AK Parti'ye destek altılı masaya sert sözler: 'Bacakları da kırıldı'

13.03.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Eylül sonrası kurulan ve Türk siyasi tarihinin önemli dinamikleri arasında yer alan Anavatan Partisi (ANAP), 14 Mayıs seçimleri öncesinde yeniden gündem oldu. Kurucusu Turgut Özal döneminde altın yıllarını geçiren ANAP, Mesut Yılmaz ile de hükümetin ortağı olmuştu. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçecek seçimler öncesi ANAP'ın Genel Başkanı Çelebi'nin sözleri dikkat çekti.

Türk siyasetine damga vuran ANAP, yeniden sahnede! AK Parti'ye destek altılı masaya sert sözler: 'Bacakları da kırıldı'

Cumhur ittifakı cephesinde hareketlilik sürüyor. AK Parti önce Yeniden Refah Partisi ile bir araya geldi. Yeniden Refah Partisi ittifaka katılımı değerlendirmek için il başkanlarını topladı. HÜDA-PAR da seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Son açıklama ise Anavatan Partisi'nden (ANAP) geldi. ANAP Genel Başkan İbrahim Çelebi, 'Teklif gelirse Cumhur İttifakı ile görüşeceğiz' dedi.

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ANAP GENEL BAŞKANI: ALTILI MASA, SOFRAYA DÖNÜŞTÜ

6'lı masayı sert sözlerle eleştiren ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, şu ifadeleri kullandı;

"13 aydır altın günü yapar gibi sürekli toplanıyorlar. Kendi aralarında dahi bir mutabakata varamadılar. Bir ayda, iki ayda yıpranacak adayı niye çıkartırsınız? Bu masanın bacakları da kırıldı masa da yerle bir oldu. Masanın ayakları kırıldıktan sonra Kemal Bey bunu sofraya dönüştürdü. Sofrada da benim anladığım yeme kültürü olur. Bunlar devleti yönetmekten ziyade devleti nasıl paylaşırız diye düşünüyorlar."

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ÖZAL İLE TÜRK SİYASETİNE DAMGA VURDU

12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1983 yılında Turgut Özal tarafından kurulan Anavatan Partisi, bir dönem Türk siyasetine damga vurdu. ANAP, Özal'ın liderliğinde 1983'ten 1991'e kadar aralıksız olarak tek başına iktidarda kaldı.

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MESUT YILMAZ İLE KOALİSYONLARDA YER ALDI

1991 yılında partinin yeni genel başkanı Mesut Yılmaz oldu. Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri haline gelen Mesut Yılmaz'ın Genel Başkan olduğu dönemlerde ise ANAP, çeşitli koalisyon hükümetlerinin içinde yer aldı. ANAP, 2009 yılında ise Demokrat Parti (DP) ile birleşti.

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