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Türk Tabipler Birliği koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 11:15 | Son Güncelleme

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun yaşamını yitirdiği 1 Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar, koronavirüs nedeniyle 14’ü hekim 24 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini, yüzde 38’ini hekimlerin oluşturduğu 3474 sağlık çalışanının COVID-19 tanısı aldığını açıkladı.

Türk Tabipler Birliği koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısını açıkladı

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TTB Merkez Konseyi, Tabip Odaları aracılığıyla illerde ulaşılabilen sağlık kurumlarından derlediği hasta sağlık çalışanı sayılarını raporlaştırarak kamuoyuna açıkladı.

44 ilde kamu ya da özel ayırt edilmeksizin tüm sağlık kurumlarını kapsayan rapora göre, tanı almış hekim sayısına 37 ilde ulaşıldı, üç ilde sağlık çalışanlarının meslekleriyle ilgili ayırım yapılamadı.

EN YÜKSEK SAYI İSTANBUL'DA

Tanı almış hekim sayısının en yüksek olduğu iller İstanbul, Ankara, Kırklareli, İzmir ve Adana olarak belirlendi. İstanbul’da 960’ı hekim olmak üzere toplam 2005 sağlık çalışanının COVID-19’a yakalandığı bilgisine paylaşılırken, bu illeri sırasıyla 12 sağlık çalışanı ile Diyarbakır, 11 ile Kırklareli, 11 ile Antalya, 10 ile Bursa, 9 çalışan ile Samsun’un izlediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs TTB Sağlık Çalışanları Türk Tabipler Birliği

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