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Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Gürcistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 16:20 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyan amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Gürcistan'ın Poti Limanı'na ulaştı - Gemide 5 gün boyunca Gürcistan'ın Ulusal Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileri denizcilik eğitimi alacak

POTİ (AA) - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Bayraktar (L-402) Amfibi Tank Çıkarma Gemisi, Gürcistan'ın Poti Limanı'na demirledi.

Türkiye'de inşa edilmiş yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar için Poti Limanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Poti Belediye Başkanı Goça Kurdgelia ile Gürcistan Sahil Güvenlik Departmanı yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören çerçevesinde mürettebat için konser düzenlendi.

Gürcistan'ın Ulusal Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileri, 5 gün boyunca TCG Bayraktar gemisinde denizcilik eğitimi alacak.

Gemi, 17 Eylül'de Türkiye'ye dönmek üzere Poti Limanı'ndan ayrılacak.

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Gürcistan Poti Limanı Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar

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