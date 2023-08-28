Türk Telekom sil süpür nasıl yapılır, hediyeleri nelerdir? Türk Telekom sil süpür çıkmıyor, yardım!

Türk Telekom pek çok servisi içerisinde barındıran ve çok sayıda kişi tarafından kullanılan bir telefon operatörü olarak bilinmektedir. Bu operatör haftanın belirli günlerinde kullanıcılarına bazı hediyeler vermektedir. Bu hediyeler Türk Telekom uygulaması tarafından belli bir kampanya aracılığıyla kullanıcılara dağıtılmaktadır. Bu kampanya sil süpür adıyla anılmaktadır. Ancak birçok kullanıcı bu kampanyaya nasıl dâhil olacağını ve hediyeleri nasıl alacağını bilememektedir.

Türk Telekom sil süpür nasıl yapılır?

Türk Telekom telefon operatörü olmasının yanı sıra internet servisi, arama servisi, fatura servisi gibi birçok farklı dijital servisi de içerisinde barındırmaktadır. Türk Telekom’a internet üzerinden ulaşılabileceği gibi uygulama üzerinden de erişim sağlanabilmektedir. Kullanıcılar bu operatörün uygulamasını cihazlarına indirerek kolay bir şekilde sunulan servislerden faydalanabilirler.

Türk Telekom, kendi kullanıcılarının dikkatini çekmek için belirli zamanlarda önemli kampanyalar yapmaktadır. Sil süpür de bu kampanyalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu operatör kullanıcılarının bazıları sil süpür nasıl yapılır konusu üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu kampanyadan haftanın belirli günlerinde ve belirli saatler içerisinde yararlanılmaktadır. Türk Telekom’un kullanıcılarına çeşitli hediyeler dağıttığı bu kampanyaya katılım için yapılması gerekenler şunlardır:

Öncelikli olarak bu kampanyanın sunmuş olduğu fırsatlardan yararlanılabilinmesi için abone olunması önemlidir.

Kampanyadan faydalanabilmek için hattın 4.5 G özelliğini kaldırıyor olması gerekir.

Abonelik için de Türk Telekom online işlemler uygulamasını cihazlarınıza indirmeniz ilk şarttır.

Uygulamayı akıllı cep telefonlarınıza indirdikten sonra yüklemeniz ve ardından açmanız gerekir.

Uygulama yüklendikten sonra giriş yapılır ve hemen sağ üst bölümde yer alan hediye paketi simgesine tıklanır.

Tıklama sonrası karşınıza size özel kampanyalar yazısının bulunduğu bir ekran açılacaktır.

Bu yazının olduğu alanda sil süpür yazısı bulunur. Bu yazıya tıkladığınızda karşınıza sisli bir bulut ibaresi çıkacaktır. Bu sisli bulutu parmağınızla sildikten sonra hediyeniz karşınızda belirecektir.

Sil süpür çıkmıyor?

Türk Telekom’un kullanıcılarına sunduğu bu kampanyadan yararlanılması için ilk olarak abone olunması gerekmektedir. Abone işlemlerini geçtikten sonra kolay bir şekilde kampanyaya katılım sağlanmakta ve hemen ardından kısa süre içerisinde hediyeler telefon hatlarına yüklenmektedir. Ancak şu önemli konuyu bilmekte fayda vardır. Bu kampanyadan yalnızca faturalı hatlar yararlanabilmektedir. Faturasız hatlar için bu tür bir kampanya mevcut değildir. Bazı kullanıcılar sil süpür yapamıyorum gibi sitemlerde bulunmaktadır. Bu kampanyanın gözükmemesinin genel olarak sebepleri şöyle sıralanabilir:

Kullanılan telefon hattının 4.5 G özelliğini taşımıyor olması

Kullanılan telefon hattının bazı nedenlerden kaynaklı iptal edilmesi

Bu operatörden başka bir operatöre geçiş yapılması

Bireysel faturalı hatta sahipken bu hattın faturasız hatta geçirilmesi

Faturasız hatta sahipken bu hattın bireysel faturalı hatta taşınması

Yukarıda sıralanan sebeplerden ötürü kampanyaya katılım sağlanamaması söz konusu olabilir. Eğer bu sıralanan nedenlerden hiçbiri hali hazırda yoksa Türk Telekom’un müşteri servisi ile iletişime geçilerek, sorunun ana kaynağı bulunup çözüme ulaşılabilir.

Sil süpür hediyeleri nelerdir?

Sil süpür kampanyası her hafta düzenli olarak Çarşamba günleri ya da Cuma günleri sabah saat 6’ya kadar yenilenmekte ve bu günler dâhilinde hediyeler vermektedir. Kazanılan hediyeler kullanılmadığı vakit otomatik olarak kaybolmaktadır. Ayrıca bu hediyeler yalnızca ülkemiz içerisinde kullanılabilmektedir. Kampanyadan hak edilen hediyeler bir başkasının hattına devredilememekle birlikte paylaşım gibi bir durumda söz konusu değildir. Kampanyadan kazanılan hediyeler ise şunlardır: