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Türk Tıp Dünyası Kurultayında Türkiye'nin sağlık turizmi markası tanıtılacak

31.10.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapılacak 8.Türk Tıp Dünyası Kurultayında Türkiye'nin uluslararası sağlık turizminde çatı markası tanıtımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul Hilton Bosphorus Otel'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 8.Türk Tıp Dünyası Kurultayı düzenlenecek.

Kurultayda Türkiye’nin uluslararası sağlık turizminde çatı markasının tanıtımı yapılacak.

Sağlık turizmi markasının oluşturulmasıyla, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin nitelikli sağlık hizmetlerinin dünyaya tanıtılması ve bu alandaki pazar payının arttırılması sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) tarafından hazırlanan marka ve proje kapsamında, uluslararası hastaların sağlık hizmetlerine ulaşmasının kolaylaştırılması ve hizmetlerin standardizasyonunun sağlanması hedefleniyor.

TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYLARI 8 SENEDİR DÜZENLENİYOR

Türk Tıp Dünyası Kurultayları, her yıl yurt dışında ve Türkiye'de yaşayan Türk tıp bilim insanlarını bir araya getiriyor.

Türk Tıp Kurultayı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık bakanları da yer alacak.

Kurultay kapsamında Tıp Tarihine ve Ortak Geçmişe Vefa Ödülleri, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile bu yıl ilk kez verilecek TÜSEB Özel Ödülü sahiplerini bulacak.

Kazananlara ödüllerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende takdim edilmesi bekleniyor.

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