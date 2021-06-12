HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türk üst düzey heyetinden Libya'da kritik temaslar

Türk üst düzey heyetinden Libya'da kritik temaslar

12.06.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın aralarında bulunduğu Türk heyeti, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü.

Türk üst düzey heyetinden Libya'da kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki üst düzey heyet, Libya’nın başkenti Trablus’taki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın aralarında bulunduğu Türk üst düzey heyeti, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüştü. Görüşmede Libya’ya her alanda desteğin arttırılacağı ve ulusal uzlaşının sağlanmasına yönelik çabalara desteğin vurgulandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Libya ziyaretini değerlendirdiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Libya ziyaretini değerlendirdi

HALİD EL-MEŞRİ İLE BİR ARAYA GELDİLER

Türk üst düzey heyeti, el-Menfi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi. Görüşmede, Libyalıların öncülüğü ve sahipliğindeki siyasi sürece destek verildiği ifade edildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ağızları açık bırakan olay! Suyun üzerine çıkıp dalgıcı tükürdüAğızları açık bırakan olay! Suyun üzerine çıkıp dalgıcı tükürdü
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Süleyman Soylu Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Deniz salyası yaralara merhem olacak

6 yaşındaki Duru'dan kahreden haber

6 yaşındaki Duru'dan kahreden haber

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına onlar da dahil edildi

Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına onlar da dahil edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.