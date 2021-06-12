Türk üst düzey heyetinden Libya'da kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki üst düzey heyet, Libya’nın başkenti Trablus’taki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın aralarında bulunduğu Türk üst düzey heyeti, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüştü. Görüşmede Libya’ya her alanda desteğin arttırılacağı ve ulusal uzlaşının sağlanmasına yönelik çabalara desteğin vurgulandığı belirtildi.

HALİD EL-MEŞRİ İLE BİR ARAYA GELDİLER

Türk üst düzey heyeti, el-Menfi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi. Görüşmede, Libyalıların öncülüğü ve sahipliğindeki siyasi sürece destek verildiği ifade edildi. (İHA)

