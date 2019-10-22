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Türk ve Bulgar müzisyenler "Cumhuriyet" için çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 17:09 | Son Güncelleme

Edirne'de, Türk ve Bulgar öğrencilerden oluşan orkestra, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileriyle Bulgaristan'ın Dobrin Petkov Müzik ve Dans Okulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde sahneye çıktı.

TÜ Devlet Konservatuvarı'ndaki konserde, Türk ve Bulgar öğrencilerden oluşan orkestranın şefliğini TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer ile Dobrin Petkov Müzik ve Dans Okulu Orkestra Şefi Prof. Dr. Plamen Pırvanov yaptı.

Türkiye ve Bulgaristan milli marşlarıyla başlayan konserde, klasik batı müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.

Konseri, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bulgaristan'dan gelen heyet ve öğrenciler ilgiyle izledi.

Prof. Dr. Zafer, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iki orkestranın birleşerek bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.

Müziğin evrensel duygusunun sınırları ortadan kaldırdığını belirten Zafer, "Bulgar ve Türk öğrencilerimiz bir arada tek sahnede buluşuyor. Bu bizim için bir ilk. İnşallah böyle projelerin artmasını istiyoruz. Bu tarz projeler Balkanlar'da hem üniversitemizin hem şehrimizin hem de ülkemizin tanıtımına büyük fayda sağlıyor. Filibe ve Edirne ortak kültüre sahip iki eski şehir. Konserimizle kardeşlik kapısı daha da büyüyecek." dedi.

Prof. Dr. Pırvanov da güzel bir projeye imza atıldığını ifade ederek, "Türkiye'nin milli bayramı olan 29 Ekim'de onlarla birlikte yapacağımız konser için çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. İleriye doğru beraber çalışmalarımız daha da artacak." diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserin ikincisi 28 Ekim'de Bulgaristan'ın Filibe şehrinde gerçekleştirilecek.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser Trakya Üniversitesi Türk ve Bulgar müzisyenler

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