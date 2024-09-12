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    4. Türkçe öğrenmek istediğini söyleyen Alman kadının sosyal medya mesaj kutusuna Türk erkekleri akın etti! Evlenme teklifi eden de vardı, sevgilisini soran da... "Türkler her masada var"

    Türkçe öğrenmek istediğini söyleyen Alman kadının sosyal medya mesaj kutusuna Türk erkekleri akın etti! Evlenme teklifi eden de vardı, sevgilisini soran da... "Türkler her masada var"

    12.09.2024 15:23
    İçerik devam ediyor
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.09.2024 15:23
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    Sosyal medyada 'clarafrancken' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın önce Türkçe öğrenmek istediğini söyledi. Ardından ise Türkçe öğrenme sürecini paylaştı ve birkaç Türkçe kelime söylediği videoları eklemesiyle viral oldu. Genç kadın Türkçe paylaşımlarının sonrasında mesaj kutusunun Türk erkeklerinden gelen mesajlarla dolduğunu dile getirdi.

    Sosyal medyada 'clarafrancken' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Alman bir kadın Türkçe öğrenme süreciyle birlikte Türkçe konuşmalar yaptığı videolarla viral olmuştu. Türk erkeklerinin kendisine mesaj gönderdiğini dile getiren Alman kadın, "Türk erkekleri benimle evlenmek istiyor" dedi.

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    Alman kadın sosyal medyada evlenme teklifi edenler ile sevgilisi olup olmadığını soran Türk erkeklerini bir bir ifşaladı.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Türkler her masada var" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Resmen mesaj yağdırmışlar" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya alman
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