Türkçe öğrenmek istediğini söyleyen Alman kadının sosyal medya mesaj kutusuna Türk erkekleri akın etti! Evlenme teklifi eden de vardı, sevgilisini soran da... "Türkler her masada var"

Sosyal medyada 'clarafrancken' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Alman bir kadın Türkçe öğrenme süreciyle birlikte Türkçe konuşmalar yaptığı videolarla viral olmuştu. Türk erkeklerinin kendisine mesaj gönderdiğini dile getiren Alman kadın, "Türk erkekleri benimle evlenmek istiyor" dedi.

Alman kadın sosyal medyada evlenme teklifi edenler ile sevgilisi olup olmadığını soran Türk erkeklerini bir bir ifşaladı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Türkler her masada var" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Resmen mesaj yağdırmışlar" yorumunu yaptı.