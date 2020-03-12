Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Kanatlandıran Haberler
  4. Türkçe pop müziğin en güçlü kadın sesi: Sertab Erener'in en sevilen şarkıları

Türkçe pop müziğin en güçlü kadın sesi: Sertab Erener'in en sevilen şarkıları

Red Bull Red Bull
KANATLANDIRAN HABERLER  | Son Güncelleme

Müzikte devrim yapan kadınların listesi uzun. Türkçe pop müziğinde ise öne çıkacak isimlerden birisi kuşkusuz ki Sertab Erener olacaktır.

Türkçe pop müziğin en güçlü kadın sesi: Sertab Erener'in en sevilen şarkıları

Ülke tarihimizin gelmiş geçmiş en güçlü kadın sesleri arasında kendisini kanıtlayan Erener, bu yeteneğini hem dünya çapındaki başarıları hem de kalbe dokunan şarkılarıyla ispat etti. 8 Mart Kadınlar Günü de Erener gibi başarılı seslerin müzikseverler için ne kadar önemli bir hediye olduğunun bir kez daha altını çizmek için en anlamlı günlerden.

Yeteneğini, müziğini ve sınırlarını yeni müzik türleri ve yorumlarla sürekli yenilemekten asla vazgeçmeyen Erener, gelmiş geçmiş en büyük müzik karşılaşması Red Bull SoundClash’te Kenan Doğulu ile karşı karşıya gelecek. Bu kaçırılmaz deneyimde izleyiciler, Türkçe pop müziğin iki dev isminin muhteşem performanslarına tanık olacak. 17 Nisan’da KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek olan Red Bull SoundClash’te aynı anda performans gösterecek iki ismin karşılaşmasında, kazanan ise; önce dostluk sonra müzikseverler olacak.

1582786742_RedBullSoundClash

Bu benzersiz müzik deneyimi öncesinde Türkçe pop müziğin en büyük seslerinden Sertab Erener’in sevilen şarkılarını sizin için derledik…
⦁ Yolun Başı
⦁ Vur Yüreğim
⦁ İyileşiyorum
⦁ Belki de Dönerim
⦁ Koparılan Çiçekler
⦁ Every Way That I Can
⦁ Aldırma Deli Gönlüm
⦁ Kendime Yeni Bir Ben Lazım
⦁ Aşk

Başından sonuna müzikseverleri eşsiz bir deneyimin beklediği Red Bull SoundClash, Sertab Erener ve Kenan Doğulu’nun canlı karşılaşmasına sahne olacak. Şimdiden yerini almak isteyenler için avantajlı biletler, Biletix’te. Etkinliğe ilişkin daha fazla detay ise www.redbull.com.tr/soundclash adresinde.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Red Bull SoundClash Kenan Doğulu ve Sertab Erener ile Türkiye’nin en büyük müzik karşılaşmasına sahne olacakRed Bull SoundClash Kenan Doğulu ve Sertab Erener ile Türkiye’nin en büyük müzik karşılaşmasına sahne olacak
Rulo pasta tarifi! Nostaljik anlar yaşayacak çocukluğunuza döneceksinizRulo pasta tarifi! Nostaljik anlar yaşayacak çocukluğunuza döneceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sertap Erener, red bull, Sertap Erener şarkıları, Kenan Doğulu,

En Çok Okunan Trend Haberler

Tek başınıza izleyemeyeceksiniz! En iyi cin filmleri…

Tek başınıza izleyemeyeceksiniz! En iyi cin filmleri…

Corona virüsünün çaresi Kur'an-ı Kerim’de yazıyor mu?

Corona virüsünün çaresi Kur'an-ı Kerim’de yazıyor mu?

İzlerken gözünüz doysun: En İyi Brad Pitt filmleri

İzlerken gözünüz doysun: En İyi Brad Pitt filmleri

Komediyse komedi, maceraysa macera: Dwayne Johnson filmleri

Komediyse komedi, maceraysa macera: Dwayne Johnson filmleri

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Red Bull sporcularından evde antrenman önerileri

Red Bull sporcularından evde antrenman önerileri

Red Bull Sunar: Evde Çal konserlerinin ilk konuğu Nilipek oldu

Red Bull Sunar: Evde Çal konserlerinin ilk konuğu Nilipek oldu

Bir nesle televizyondan İngilizce öğreten Zülal Hoca, Redbull’a konuştu

Bir nesle televizyondan İngilizce öğretmişti!

Müzik tarihinin en büyük karşılaşmalarından biri olan Red Bull SoundClash 2012 yılından sonra tekrar Türkiye’de

Müzik tarihinin en büyük karşılaşmalarından biri olan Red Bull SoundClash 2012 yılından sonra tekrar Türkiye’de

Red Bull Neymar Jr’s Five’ta elemeler başlıyor

Red Bull Neymar Jr’s Five’ta elemeler başlıyor

Runatolia’nın en güzel kareleri

Runatolia’nın en güzel kareleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.