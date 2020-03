Türkçe pop müziğin en güçlü kadın sesi: Sertab Erener'in en sevilen şarkıları

Ülke tarihimizin gelmiş geçmiş en güçlü kadın sesleri arasında kendisini kanıtlayan Erener, bu yeteneğini hem dünya çapındaki başarıları hem de kalbe dokunan şarkılarıyla ispat etti. 8 Mart Kadınlar Günü de Erener gibi başarılı seslerin müzikseverler için ne kadar önemli bir hediye olduğunun bir kez daha altını çizmek için en anlamlı günlerden.

Yeteneğini, müziğini ve sınırlarını yeni müzik türleri ve yorumlarla sürekli yenilemekten asla vazgeçmeyen Erener, gelmiş geçmiş en büyük müzik karşılaşması Red Bull SoundClash’te Kenan Doğulu ile karşı karşıya gelecek. Bu kaçırılmaz deneyimde izleyiciler, Türkçe pop müziğin iki dev isminin muhteşem performanslarına tanık olacak. 17 Nisan’da KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek olan Red Bull SoundClash’te aynı anda performans gösterecek iki ismin karşılaşmasında, kazanan ise; önce dostluk sonra müzikseverler olacak.

Bu benzersiz müzik deneyimi öncesinde Türkçe pop müziğin en büyük seslerinden Sertab Erener’in sevilen şarkılarını sizin için derledik…

⦁ Yolun Başı

⦁ Vur Yüreğim

⦁ İyileşiyorum

⦁ Belki de Dönerim

⦁ Koparılan Çiçekler

⦁ Every Way That I Can

⦁ Aldırma Deli Gönlüm

⦁ Kendime Yeni Bir Ben Lazım

⦁ Aşk

Başından sonuna müzikseverleri eşsiz bir deneyimin beklediği Red Bull SoundClash, Sertab Erener ve Kenan Doğulu’nun canlı karşılaşmasına sahne olacak. Şimdiden yerini almak isteyenler için avantajlı biletler, Biletix’te. Etkinliğe ilişkin daha fazla detay ise www.redbull.com.tr/soundclash adresinde.