Türkevi'nin açılışındaki fotoğraf kriz yarattı: Elpidoforos ile görüşmem

ABD'nin New York kentinde Türkevi Binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Törende Amerikan Ortodoks Kilisesi dini lideri Başpiskopos Elpidoforos da yer aldı.

GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETTİ

Bu tablo Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde üst düzey krize yol açtı. İlk açıklama Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis'den geldi. Yunan medyasına göre, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, New York’ta Elpidoforos ile olan programlı görüşmesini, ‘yoğun görüşme trafiği olduğu’ bahanesiyle, son anda iptal etti.

"ELPIDOFOROS İLE GÖRÜŞMEM"

Anastasiadis’in, açılışta Elpidoforos’un da hazır bulunmasına çok kızdığı ve yakın çevresine “Bu eğlenceye katılan Elpidoforos ile görüşmem” dediği öne sürüldü.

Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın ise bir süre önce Elpidoforos’a Türkevi’nin açılışına katılmaması tavsiyesinde bulunduğu iddia edildi.

"ÖZÜR DİLE" BASKISI

Yunan basını da Ortodoks din adamını topa tuttu. Başpiskoposa açıkça "özür dile" baskısı yapıldı.

Kaynak: TRT Haber



