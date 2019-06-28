HABER

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 15:56 | Son Güncelleme

Türkiye’de bu zamana kadar gerçekleşmiş en ilginç kampanyalardan bir tanesi Aslan Park’ta gerçekleşiyor.

Türkiye’de bu zamana kadar gerçekleşmiş en ilginç kampanyalardan bir tanesi Aslan Park’ta gerçekleşiyor. Aralarında dünyada sadece 30 tane kalan, 4 tanesi de İstanbul’da bulunan beyaz aslanların da olduğu 12 büyük kediye isim aranıyor.

Türkiye’de bu zamana kadar gerçekleşmiş en ilginç kampanyalardan bir tanesi İstanbul’da yer alan Aslan Park’ta başladı. Düzenlenen kampanya ile Tuzla Aslan Park’ta yer alan büyük kedilere isim aranıyor. Aralarında dünyada sadece 30 tane kalan, 4 tanesi de İstanbul’da bulunan beyaz aslanların da bulunduğu aslan, kaplan, beyaz aslan, Sibirya kaplanı, kara panter, serval, karakulak, yavru beyaz aslan, yavru bengal kaplanı, leopar, vaşak ve puma için turkiyeninkedileri.com isimli internet sitesine giren herkes isim önerisinde bulunabilecek.
Yapılan bilgilendirmede; 15 Temmuz’a kadar isim önerilerinin toplanacağı sitede, her hayvan için en çok önerilen 8 isim anket oylamasına sunulacak ve böylelikle ankette en çok oy alan isimler hayvanların ismi olarak belirlenecek. Ayrıca kampanya kapsamında isim önerisinde bulunacak kişiler bisikletten, oyun konsoluna, tabletten, drone’a birçok sürpriz hediyenin de sahibi olabilecek.

Amaç, koruma altındaki türlerin devamlılığını sağlamak
Geçtiğimiz yılın Ekim ayında hizmet vermeye başlayan Aslan Park’ta 14 farklı türden 29 kedi türü bulunuyor. Aralarında koruma altında olan ve dünyada sadece 30 tane kalan beyaz aslanın da bulunduğu Aslan Park’ta 2 adet beyaz aslan yavrusu ve 5 adet bengal kaplanı yavrusu yer alıyor. Nesli tükenmekte olan hayvanların neslinin devamlılığının sağlanması ve özellikle çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla kurulan Aslan Park’ın dünyada sadece 2 tane benzeri bulunduğu kaydediliyor.
Aslan Park’ta ilk doğum dişi Bengal Kaplanının 3 sevimli yavru dünyaya getirmesiyle gerçekleşmişti.

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye büyük kedilerine isim arayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

Son dakika! İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti (Hayri Baraçlı kimdir?)

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Bedelli askerlik ücreti 2019'da ne kadar? Bedelli askerlik fiyatıyla ilgili Bakanlıktan jest

Bedelli askerlik bekleyenlere bakanlıktan büyük jest!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.