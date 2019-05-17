HABER

Türkiye'de ilk! Görme engelliler tiyatro oyunlarına artık rehber köpeklerle gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

Rehber köpeği Tabs ile tiyatro oyunu izleyip izleyemeyeceğini İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne soran görme engelli avukat Mustafa Keskin'e gelen olumlu yanıt sayesinde, artık rehber köpek sahibi görme engelli bireyler de yol arkadaşlarıyla devlet tiyatrolarının oyunlarını izleyebilecek.

Rehber Köpekler Derneği ile İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, engellilerin sanata erişimi konusunda Türkiye'de bir ilke imza attı. İstanbul Devlet Tiyatrosu, Dernek Başkanı Avukat Nurdeniz Tunçer ile rehber köpeği Kara'yı ve Mustafa Keskin ile rehber köpeği Tabs'i, Üsküdar'daki Tekel Sahnesi'nde ağırladı. Tunçer ile Kara ve Keskin ile Tabs, gündüz bir oyunun provasını, akşam da bir oyunu izledi.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Atilla Şendil, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, İstanbul Devlet Tiyatrosu Basın Yayın Birimi'ne rehber köpeklerle oyun izlenip izlenemeyeceğini soran bir e-mail aldıklarını aktararak, "Bizde daha önce böyle bir uygulama yoktu, açıkçası biz de çok iyi bilmiyorduk. Bir araştırma yaptık ve onların da oyunlara girebileceğini fark ettik. Kendilerini davet ettik. Önce kendileriyle görüştük, konuştuk, rehber köpeklerimizi tanıdık." diye konuştu.

Şendil, "Türkiye'de bir ilk oluyor. İstedikleri zaman istedikleri oyunumuza gelip, oyunu izleyebilecekler. Herkes alışacak çünkü onlar da hayatın bir parçası, onların da bir sürü hakkı var, oyun seyretmek, konser izlemek gibi. Görme engelliler de rehber köpekleriyle gelip oyunları, konserleri izleyebilecekler." dedi.

'Ne kadar çok farkındalık, o kadar çok erişilebilirlik'

Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer, çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünün, kamunun ilk iş birliği olarak rehber köpekleri Engelliler Haftası'nda misafir ettiğini dile getirdi. Derneğin amacının rehber köpekleri görme engellilere ücretsiz teslim etmenin yanı sıra sonrasında yasal olarak ve erişilebilirlik anlamında her ihtiyaç duyduklarında yanlarında bulunmak olduğunu belirten Tunçer, "Bununla gurur duyuyoruz. Ne kadar çok farkındalık o kadar çok erişebilirlik. Sanata erişebilmek hepimiz için çok önemli. Biz de bu toplumun bir parçasıyız ve her şeye bizim de iştirak etmemiz gerekiyor. Bunu rahat bir şekilde yapabilmek çok büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.
Tunçer, rehber köpek Kara'nın da artık sanatsal faaliyetlere biraz daha eğilim gösterebileceğini sözlerine ekledi. Yaşamını rehber köpeği Tabs ile sürdüren Mustafa Keskin de İstanbul Devlet Tiyatrosu'na gönderdiğini e-maile güzel bir dönüş aldığını ve davete mutlulukla katıldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

'UMARIM ÖZEL TİYATROLAR HIZLICA BU UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRİR'

'UMARIM ÖZEL TİYATROLAR HIZLICA BU UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRİR'
"Bu sayede Devlet Tiyatrolarına rehber köpekler de erişebilecek. Toplumda engellileri ön plana çıkarma, engellilerin olduğunu gösterme, farkındalığı artırma çabalarımızdan bir tanesi sanatta da engellilerin varlığını, var olmaları gerektiğini, var olabileceklerini göstermek. Devlet Tiyatrolarının desteğiyle bunu da gerçekleştiriyoruz. Toplumun her yerine, her ortama, her kuruma rehber köpeklerle erişebildiğimiz gibi artık Devlet Tiyatrolarına, salonlara da rehber köpeklerimizle girip oyunları izleyebileceğiz. Umarım tüm özel tiyatrolar da Devlet Tiyatrolarını örnek alarak hızlıca bu uygulamayı hayata geçirir."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rehber köpek engelli

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Uyuyan volkan'ın kaynağı araştırılıyor

Yerin sadece 5 kilometre altında! Eğer doğruysa...

TSK için üretildi! İşte Türkiye'nin son gözdesi: Hızır

TSK için üretildi! İşte Türkiye'nin son gözdesi

İşte geleceğin meslekleri! Bu işi yapan paraya para demeyecek

İşte geleceğin meslekleri! Bu işi yapan paraya para demeyecek

Başkan Duran, Tire Belediyesi'nin borcunu afişle duyurdu

Başkan Duran, Tire Belediyesi'nin borcunu afişle duyurdu

Kamu binalarına saldırı için keşif yapan terörist yakalandı

Saldırı için keşif yapıyordu! Hedefte...

Öğretmenin aracına şok saldırı! "Bu neden bana yapıldı, psikolojik olarak yıkıldım"

Öğretmenin aracına şok saldırı! 'Bu neden bana yapıldı?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.