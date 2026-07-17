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Türkiye'de köylerden topluyor, yurt dışında satıyor

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Sivas'da yaşayan Nilgün Bozalioğlu, evini atölyeye dönüştürdü. Köylerden aldığı yöresel motiflerle yaptığı geleneksel bez bebekleri, çeşitli ülkelerden yoğun talep görüyor.

Zara'da dünyaya gelen Nilgün Bozalioğlu, bir süre sonra ailesiyle yerleştiği Almanya'dan 14 yaşında memleketine döndü.

Kızılırmak Mahallesi'nde ikamet eden 56 yaşındaki Bozalioğlu, Kovid-19 salgını döneminde, torunu Mislina'nın oynaması için internetten araştırarak bez bebek dikmeye başladı.

Bozalioğlu, bebeklerin çevresinde ilgi görmesi üzerine, evini bez bebek atölyesine dönüştürdü.

Türkiye de köylerden topluyor, yurt dışında satıyor 1

KUMAŞLARI KÖYLERDEN ALIYOR, YURT DIŞINA SATIYOR

Köylerden temin ettiği kumaşlarla bugüne kadar Nasreddin Hoca, Keloğlan ve Yunus Emre gibi karakterlerin de aralarında bulunduğu 2 binden fazla bez bebek diken Bozalioğlu'nun ürünleri, ilçenin yanı sıra yurt dışında da alıcı buluyor.

Ev hanımı Nilgün Bozalioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığından el sanatları üzerine "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcı Kartı" aldığını, bez bebeklerinde ağırlıklı olarak Zara'nın yöresel kıyafetlerini çalıştığını söyledi.

İlçede yaklaşık 80 yıl önce giyilen kıyafetleri bez bebeklere diktiğini anlatan Bozalioğlu, ürünlerini festivaller başta olmak üzere çeşitli etkinliklerde tanıttığını belirtti.

Türkiye de köylerden topluyor, yurt dışında satıyor 2

"EN AZ 80 SENEYİ TEMSİL EDİYOR"

Bozalioğlu, yine sosyal medyada da bez bebeklerin tanıtımını ve satışını yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu: "Festivallerde farklı kültürden insanlarla tanışıyorum. Yöremizdeki iş insanlarına, meraklılara bez bebekleri verdiğim vakit aldıkları hazzı görünce yaptığımızın çok önemli olduğunu anlıyorum. Bebeklerim çaputtan, anneannelerden kalma sistemle yapıyorum. Bez bebeklerde kol, bacak, boyun, kafa ve bilekler çok önemlidir. Çabuk yıpranırlar ve bozulurlar. Hepsini kendi tekniğine uygun şekilde yapmaya çalışıyorum. Bebeklerin üzerindeki yöresel kıyafetler en az 80 seneyi temsil ediyor."

BİRÇOK ÜLKEYE YEREL BEZ BEBEK GÖNDERİYOR

Bez bebeklerin ilçenin yanı sıra çeşitli ülkelerden rağbet gördüğü bilgisini veren Bozalioğlu, "ABD, Dubai, Almanya başta olmak üzere Venedik, Paris gibi birçok yere bez bebeklerimi gönderdim, bu benim için bir onurdur. Yöresel kıyafetlerin aynısı olduğu için orada bizi temsil edecek olması önemli. Bez bebeklerin kıyafetleri kültürümüzün izlerini taşıdığı için çok mutluyum." dedi.

Ev hanımlarına kendilerini keşfetmelerini tavsiye eden Bozalioğlu, "Bu işe 50 yaşından sonra başladım, önümde bir 50 sene daha yok ama yaşın hiçbir önemi de yok, sadece bir insanın istemesi yeterli. Sadece bulaşık yıkayarak, evi temizleyerek, 'çocuklarım var' diyerek yaşanmamalı" ifadelerini kullandı.

Özköyler, Tödürge ve Korkut köylerinin kıyafetlerinden bez bebek ürettiğini belirten Bozalioğlu, bebeklerin dikiminin 20 günden fazla zaman aldığını sözlerine ekledi.

Türkiye de köylerden topluyor, yurt dışında satıyor 3
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Bez bebek kadın girişimci
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