Türkiye'de yaşayan Koreli Sua Son'un İngilizce "Parla" marşı yorumu sosyal medyada çok beğenildi! Yorum yağmuruna tutuldu

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak Tarkan, Kenan Doğulu, Kıraç, Norm Ender ve Fazıl Say gibi ünlü isimlerden birçok marş hediye geldi. Norm Ender'in "Parla" adıyla yazdığı marş kısa sürede sosyal medyanın beğenisini kazandı. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Koreli Sua Son, Norm Ender'in "Parla" isimli marşını seslendirdiği bir video paylaştı.

İNGİLİZCE YORUM EKLEDİ

Marşı ilk olarak orijinal dilinde Türkçe söyleyen Koreli Son, daha sonrasında ise aynı müzik üzerine bu kez sözlerini İngilizce'ye çevirerek seslendirdi. Son'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Son'un yorumunu beğendiğini dile getirerek genç kıza destek mesajları gönderdi.