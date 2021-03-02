Türkiye'den BM'de Suriye çıkışı: Omzumuza yıkamazsınız

Sinirlioğlu, BM Genel Kurulu'nda, Suriye’de insan haklarının görüşüldüğü oturumda bir konuşma yaptı.

Suriye'deki savaşın en önemli kriz olmaya devam ettiğini belirten Sinirlioğlu, uluslararası toplumun burada büyük bir başarısızlık ortaya koyduğunu söyledi.

Sinirlioğlu, Suriye'de rejimin ihlallere devam ettiğini ve krizin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da kötüye gittiğini vurgulayarak, Türkiye'nin ateşkesi muhafaza etmeye çalışırken terörle mücadeleyi de sürdürdüğünü ifade etti.

"4 BİNDEN FAZLA DEAŞ TERÖRİSTİNİ YOK ETTİK"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, "DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele veren tek NATO ülkesi olarak, Suriye'de 4 binden fazla DEAŞ teröristini yok ettik." dedi.

Sinirlioğlu, uluslararası topluma, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı ve insan hakları ihlallerine de aynı derecede kulak vermesi çağrısında bulundu.

"Ülkem, rejimin askeri çözüm arayışı sonucu 4 milyon Suriyeliye yani Suriye nüfusunun 5'te birine ev sahipliği yapıyor. Sınırımızdaki 5 milyon kişiyle de toplamda 9 milyon Suriyeliye koruma ve bakım sağlıyoruz." diyen Sinirlioğlu, "Uluslararası toplum, bu trajediye sırtını dönüp, yükü sadece bizim omzumuza yıkamaz." ifadesini kullandı.