Türkiye’den dönen İngiliz itfaiyeciyi oğlu havalimanında gözyaşlarıyla karşıladı! “Onu görmek çok güzel”

İtfaiyeci Phil Irving, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen 77 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibinin bir parçası olarak Türkiye'ye gönderildi. Hatay’da çöken binalarda arama-kurtarm çalışmalarına dahil olan Irving 1 haftanın ardından ekibiyle birlikte ülkesine döndü. Irving ailesiyle havalimanında duygusal anlar yaşadı.

“DÜNYADAKİ EN İYİ BABA”

46 yaşındaki Haverfordwest itfaiyecisi Phil Irving, BBC’de yer alan görüntülerde oğluna ve kızına kavuştuğu anlarla gündem yarattı. Irving’in oğlu Evan babasının dünyadaki en iyi baba olarak tanımlarken, “Onu bir haftadır görmedim. Onusz evi yönetmek zor” dedi. 14 yaşındaki kızı Esmei ise, “Onu tekrardan görmek gerçekten güzel” diye konuştu.