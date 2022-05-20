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Türkiye'den Yunanistan'a kınama: "Gerekli yanıt 18 Mayıs'ta verilmiştir"

20.05.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarının Gökçeada’nın batısında ve Enez’in batısında Türk hava sahasını ihlal etmesine ilişkin, “Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı vermiştir” dedi.

Türkiye'den Yunanistan'a kınama: "Gerekli yanıt 18 Mayıs'ta verilmiştir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan’ın hava sahası ihlal iddiaları hakkındaki soruya ilişkin, “Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları, 16 Mayıs 2022 tarihinde Gökçeada’nın batısında, 17 Mayıs 2022 tarihinde ise Enez’in batısında hava sahamızı ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı 18 Mayıs 2022 tarihinde vermiştir” ifadelerini kullandı.

"YUNAN İHLALLERİNİ KUVVETLE KINIYORUZ"

Sözcü Bilgiç, “Yunanistan bir kez daha kendi tahrikkar eylemleriyle başlattığı gerginliği kullanarak uluslararası kamuoyunun algısını ülkemize karşı şekillendirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 20 Mayıs tarihli açıklamasında ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunanistan’ın Ege’deki provokatif eylemlerini sonlandırması ve bir yıldır toplantılarına katılmaktan imtina ettiği hem ikili, hem de NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecine ciddiyetle yaklaşması gerekir” dedi.

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Yunanistan
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