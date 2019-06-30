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Türkiye Drone Şampiyonası'nın Assos etabı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 15:50 | Son Güncelleme

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), DHA- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesindeki Assos bölgesinde yapılan Türkiye Drone Şampiyonası ikinci etabı tamamlandı.

Türkiye Drone Şampiyonası'nın Assos etabı tamamlandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), DHA- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesindeki Assos bölgesinde yapılan Türkiye Drone Şampiyonası ikinci etabı tamamlandı. Drone pilotları kıyasıya yarışırken, meraklıları da şampiyonayı takip etti.
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı, Ayvacık ilçesinin Behramkale köyünde Assos bölgesinde bulunan ATİ Havacılık Merkezi’nde gerçekleşti. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer aldığı yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 32 lisanslı pilot katıldı. Türkiye Drone Şampiyonası ikinci etabında birinci Atakan Mercimek, ikinci Özgür Can Özçelik ve üçüncü Eril Kun oldu.
Dereceye giren drone pilotları, 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST 2019’un ev sahipliğindeki ‘Dünya Drone Kupasında’ ülkemizi temsil edecek.
Drone Yarışcıları Spor Kulübü Başkanı ve Hava Sporları Federasyonu Kurul Üyesi Göksel Kervancı, "Bu şampiyona toplamda 4 etaptan oluşuyor. Şampiyonamızın 2'nci etabını da Assos’ta gerçekleştiriyoruz. Bu 4 etap sonunda ilk üçe giren pilotlar, Türkiye Milli Drone Takımı'nı oluşturacaklar. İlk ikiye giren kişiler de TEKNOFEST kapsamında İstanbul’da yapılacak Dünya Drone Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecekler. Bundan sonraki etabımız Kapadokya bölgesinde, final ise İstanbul Sultanahmet’te olacak" dedi.
Yarışmalarda kullanılan droneler hakkında da bilgi veren Kervancı, "Bu dronelerin en önemli özelliği, kısa sürede çok yüksek hızlara çıkabiliyorlar. Bu şampiyonada da merkezimizde oluşturduğumuz engellerimiz var. Bu engelleri en iyi ve hızlı şekilde geçenler, şampiyonada üst tura çıkıyor. Sonrasında ise son finalde ilk üçe giren pilotumuz şampiyonada derece elde ediyor" dedi.

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Türkiye Drone Şampiyonası'nın Assos etabı tamamlandıTürkiye Drone Şampiyonası'nın Assos etabı tamamlandıTürkiye Drone Şampiyonası'nın Assos etabı tamamlandıTürkiye Drone Şampiyonası'nın Assos etabı tamamlandı

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