"Türkiye dünya gıda pazarından yüzde 1,2 pay alıyor"

KÖLN/İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dünya gıda pazarının 1 trilyon 470 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu belirterek, "Türkiye’nin bu dış ticaretten aldığı pay 18 milyar dolarla yüzde 1,2. Türkiye'nin burada şu anda yüzde 1,2’lik payının en azından yüzde 3-3'5’e çıkarmamız gerekiyor." dedi. Avdagiç, Almanya'nın Köln kentinde dün kapılarını kapatan Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı Anuga 2019'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İTO olarak rekor katılımla Anuga Fuarı'nın milli katılımını organize ettiklerini dile getiren Avdagiç, Türkiye'nin fuara ev sahibi Almanya hariç en fazla katılımı gösteren dördüncü ülke olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin dünya gıda pazarından aldığı payın artırılması gerektiğine işaret eden Avdagiç, "Dünya gıda pazarı 1 trilyon 470 milyar dolar. Türkiye'nin bu dış ticaretten aldığı pay 18 milyar dolarla yüzde 1,2. Türkiye'nin burada şu anda yüzde 1,2'lik payının en azından yüzde 3 - 3,5’e çıkarmamız gerekiyor. Biz çıkabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Bu anlamda 2050’ye kadar da bu alanda 100 milyar doların hedeflenmesi gerektiğine dikkati çeken Avdagiç, "Şu anda Hollanda'nın rakamına baktığınız zaman 130 milyar dolar bandında. Almanya'nın öyle 100 milyar dolara yaklaşan tarım ve tarım ürünleri ihracatı olduğunu dikkate aldığımızda 2023 yılı için gıda ve tarımda 40 milyar dolarlık ihracat hedefi iddialı ama bize göre kesinlikle başarılabilecek bir hedef. Ölçek ekonomisi ile ilgili gerekli adımları atabilirsek, teknolojinin daha çok kullanımı konusunda süreçleri etkin bir şekilde hayata geçirirsek ki burada önemli bir mesafe katlettiğimizi görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - Tarımdaki küresel gelişmeler Şekib Avdagiç, tarımdaki küresel gelişmelere de değindi. Avrupa'da traktörlerin 2030 yılına kadar en az yarısının otonom traktör olacağının ön görüldüğünü aktaran Avdagiç, bu şekilde traktörü veya büyük tarım aletlerini, biçerdöverleri ve diğer tarım araçlarını 24 saat kullanma imkanı olabileceğini dile getirdi. Burada en önemli konunun ölçek ekonomisi olduğuna değinen Avdagiç, "Toprakların bölünmesine bağlı olarak üniteler çok küçüldü ve bu küçük ünitelerde rantabl üretim yapma imkanı maalesef dünyanın hiçbir yerinde yok. Şimdi mutlaka bu toprak birleştirmelerini, ölçek büyütme konusunda çalışma yapmamız gerekiyor. Ya kiralama ile ya başka metodlarla burada daha büyük ünitelerde daha ekonomik şartlarda üretim yapmamız gerekiyor." diye konuştu.