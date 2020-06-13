HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan 'Ayasofya' açıklaması

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan 'Ayasofya' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 23:23 | Son Güncelleme

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Ayasofya'nın on bin işçinin emeğiyle bir servet harcanarak kurulduğunu belirterek, "1500 yıllık sayısız onarım, Fatih Sultan Vakfının emekleri, hepsi bu mabet ibadet yeri olarak korunsun diyeydi. Müze olsun diye değil. Ayasofya ibadete açılsın. Mabet yeterince büyük. Hristiyanlara da bir alan tahsis edilsin. Dünya dinsel barışımızı, olgunluğumuzu alkışlasın" ifadelerini kullandı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan 'Ayasofya' açıklaması

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayasofya'nın on bin işçinin emeğiyle bir servet harcanarak kurulduğunu aktaran Maşalyan, şunları kaydetti:

"1500 yıllık sayısız onarım, Fatih Sultan Vakfının emekleri, hepsi bu mabet ibadet yeri olarak korunsun diyeydi. Müze olsun diye değil. Meraklı turistlerin fotoğraf çekmek için oraya buraya koşuşturması yerine diz çökmüş imanlıların saygı ve huşuyla secde kılmasının, mabedin fıtratına daha uygun olduğunu düşünüyorum.

"HRİSTİYANLARA DA BİR ALAN TAHSİS EDİLSİN"

Ayasofya ibadete açılsın. Mabet yeterince büyük. Hristiyanlara da bir alan tahsis edilsin. Dünya dinsel barışımızı, olgunluğumuzu alkışlasın. Ayasofya çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşsün. Çok mu ütopik? Zaten hepimiz aynı gök kubbenin altında yapmıyor muyuz ibadetlerimizi? Ayasofya'nın kubbesini de paylaşabiliriz. İtikatlarımız ayrı olsa da aynı tek Allah'a inanmıyor muyuz? 1000 yıl Hristiyan, 500 yıl Müslüman dualarını duvarlarına emmiş ve onları gizemli varlığında sentezlemiş mabedin buna bir itirazının olacağını zannetmiyorum.

"DÜNYANIN KURTULUŞU HAÇ VE HİLAL İTTİFAKIDIR"

Mabede girin, sessizliği soluyun ve öğrenin ondan. Aya Sofya, 'Kutsal Bilgelik' mabedi, seyrettiği 1500 yüzyıllık insanlık tarihinde barıştan daha değerli bir şeyin olmadığı öğüdünü verecek size. Yeni bir haç ve hilal ihtilafı lüksümüz yok. Dünyanın kurtuluşu haç ve hilal ittifakıdır. Böyle bir barışı dünyaya armağan etme onuru Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yaraşır." (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
2 mahalle, 1 sokak ve 25 bina karantinada2 mahalle, 1 sokak ve 25 bina karantinada
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Hastaneden eve döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Hastaneden eve döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bir ilde daha girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

Bir ilde daha girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ünlü spiker hayatını kaybetti

Ünlü spiker hayatını kaybetti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'İstanbul Yeditepe Konserleri 30 milyon liraya mal oldu' iddiasına yanıt

'İstanbul Yeditepe Konserleri 30 milyon liraya mal oldu' iddiasına yanıt

Diğer Haberler
Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı! Öğle saatlerine kadar sürecek

Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı

Afrin’de araca yerleştirilen bomba patlatıldı

Afrin’de araca yerleştirilen bomba patlatıldı

Şanlıurfa’da 2 mahalle, 1 sokak ve 25 bina karantinaya alındı

2 mahalle, 1 sokak ve 25 bina karantinada

13 Haziran 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları sorgula

İşte Banko Piyango'da kazandıran numaralar

İstanbul eski günlerine döndü! Koronavirüs ve sosyal mesafe unutuldu

İstanbul eski günlerine döndü! Koronavirüs unutuldu

13 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.