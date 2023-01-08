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Türkiye 'imkansızı istemiyoruz' demişti! İsveç 'taleplerin hepsini karşılayamayız' dedi

08.01.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının ardından gündeme gelen İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında önce gerilim yaşanmıştı, ardından mutabakata varılmıştı. Türkiye, kırmızı çizgisinin 'terörle mücadele' olduğunu her fırsatta vurgulamış İsveç de istenilenleri yerine getireceğini belirtmişti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı son açıklamada Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacaklarını belirtti.

Türkiye 'imkansızı istemiyoruz' demişti! İsveç 'taleplerin hepsini karşılayamayız' dedi

İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için Türkiye'nin taleplerini yerine getirmesi gerekiyor. İki ülke arasındaki temel sorun ise terörle mücadelede atılan adımlar oldu. Türkiye daha önce bazı teröristlerin iadesini istemişti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson son yaptığı açıklamada ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacaklarını söyledi.

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"TALEPLERİN HEPSİNİ KARŞILAYAMAYIZ"

Kristersson, düşünce kuruluşunun düzenlediği konferansın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusunda kendilerinden veremeyecekleri şeyleri istediğini belirtti.

İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin elinde olduğuna işaret eden Kristersson, "Türkiye, Üçlü Muhtıra çerçevesinde yaptığımız şeyleri teyit ediyor fakat kendilerine veremeyeceğimiz ve vermek istemediğiniz şeyleri istiyor. Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız." ifadelerini kullandı.

Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını ne zaman parlamentoda oylayacağını ise bilmediğini dile getirdi.

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ÇAVUŞOĞLU: İMKANSIZI İSTEMİYORUZ

Geçtiğimiz haftalarda İsveçli mevkidaşı Tobias Billström'la görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nihayetinde biz imkansızı istemiyoruz, terörle mücadelede sizden destek istiyoruz. Sizinle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesinde, müttefik olmak istediğiniz ülkenin güvenlik endişelerini anlamanızı istiyoruz. Atılması gereken önemli adımlar var. Türk halkının ve de Meclisimizin de ikna olması gerekiyor. Bu yönde atacağınız adımlarda biz Türkiye olarak her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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NATO İsveç Türkiye

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