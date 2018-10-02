"Türkiye insani diplomaside hukuk normlarına saygı gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - ELİF SELİN ÇALIK MUHASİLOVİÇ - İslam Kalkınma Bankası Dayanışma Fonu Başkanı Dr. Waleed Alwaheeb, "Türkiye, insani ve afet diplomasisini uluslararası hukuk normlarına saygı göstererek yürüten ülkelerden biridir." dedi.

Dr. Waleed Alwaheeb, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği İnsani Yardım Uzmanı Abdouleye Kebe, İİT'nin insani yardım konsepti ve Türkiye'nin insani diplomasisi hakkında Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmede bulundu.

İnsani yardım konusunda İİT altında faaliyet gösteren kurumların dünya siyasetinde aktif rol almalarının önemine değinen SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, "İİT şemsiyesi altında İslam dünyasındaki güncel bilgileri kayıt altına alan, çeşitli saha raporları yayımlayan bir kurum olarak İslam dünyasının bugün yüz yüze olduğu meydan okumalara, problemlere çözümler üretmeye gayret etmektedir. Dünyada doğal afetlerin üçte ikisi İslam dünyasında meydana gelmektedir. Son yıllarda krizlerin, savaşların yarıdan fazlası da bizim coğrafyalarımızda meydana geliyor. Dolayısıyla daha çok iş birliğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu ihtiyaçların nitelik ve sayısal olarak artması bizi bu dayanışmaya daha çok ihtiyaç duyar hale getiriyor." şeklinde konuştu.