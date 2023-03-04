Türkiye İşçi Partisi’nden ‘ortak aday’ mesajı: ‘Bu karanlığa son vereceğiz!’

Türkiye İşçi Partisi (TİP) MYK, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınladı. TİP yaptığı açıklamada “Halkımız Saray karşısındaki iradesini ve kararlılığını koruyacak, AKP-MHP ittifakının karşısına ilkelerde uzlaşmış olarak, tek ve ortak bir adayla çıkmayı başaracak, böylelikle 20 yıllık karanlığa son verecektir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Kendi çıkarlarını ülkemizin kurtuluşundan daha fazla önemseyen, önümüzdeki seçimleri pazarlık ve şantajla siyasi rant elde etmek için kullanan, şimdiye kadar beslendikleri halk iradesini Saray karşısında zayıflatan tüm girişim ve niyetler çökmeye mahkumdur” denildi.

TİP MYK tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“ÜLKEMİZ BU SALTANATTAN BİR AN ÖNCE KURTULMALIDIR”

“Türkiye, tarihinin en önemli seçimine yaklaşıyor. Şimdiye kadar halka karşı işledikleri tüm suçların üzerinin örtülmesi, buna yeni suçların eklenmesi ve baskıcı yağma politikalarının sürdürülmesi için bu seçimler Saray iktidarının beka sorununa dönüşmüştür.

Türkiye, Saray’ın bekası ile ülkemizin geleceği arasında bir yol ayrımına gelmiştir. Türkiye İşçi Partisi her zamanki sözünü söylemeye devam etmektedir: Ülkemiz bu saltanattan bir an önce kurtulmalıdır. Bu kurtuluşun biricik öznesi ise halkın kendisidir.

Kendi çıkarlarını ülkemizin kurtuluşundan daha fazla önemseyen, önümüzdeki seçimleri pazarlık ve şantajla siyasi rant elde etmek için kullanan, şimdiye kadar beslendikleri halk iradesini Saray karşısında zayıflatan tüm girişim ve niyetler çökmeye mahkumdur.”

“HALKIMIZ, TEK VE ORTAK BİR ADAYLA ÇIKMAYI BAŞARACAK”

Saray iktidarını yenmek, saltanat sevdalılarını çöreklendikleri mevkilerden indirmek, şimdiye kadar işlenen suçların hesabını sormak ve güzel bir geleceği el birliğiyle inşa etmek; bütün bu tarihsel ve zorlu görevler bir kez daha halkımıza düşmüştür. Halkımız Saray karşısındaki iradesini ve kararlılığını koruyacak, AKP-MHP ittifakının karşısına ilkelerde uzlaşmış olarak, tek ve ortak bir adayla çıkmayı başaracak, böylelikle 20 yıllık karanlığa son verecektir.

Kimler, hangi hesapları güderse gütsün. Partimiz, ülkemizin kurtuluşu için üzerine düşen hiçbir sorumluluktan kaçmayacak, bu sorumluluğun tüm muhalefet aktörleri içinde güçlenmesi için çabasını esirgemeyecektir. Türkiye İşçi Partisi, halkın iradesine güvenmeye ve halkın çıkarlarını temsil etmeye devam edecektir.”



