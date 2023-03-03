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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Kılıçdaroğlu'na sofra yanıtı: Milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma...

03.03.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş çıkışının ardından videolu bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun "Sofra büyümek zorunda. Erdoğan'ı da, Erdoğan'ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz" ifadelerine İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yanıt geldi. Zorlu, "İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır." dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Kılıçdaroğlu'na sofra yanıtı: Milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dünkü 6'lı masa toplantısı sonrasında açıklama yaparak, ne kumar ne de noter masasında olmayacaklarını belirterek İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık için çağrıda bulundu. Akşener'in çıkışının ardından ise Kılıçdaroğlu bir paylaşım yaparak "Sofra büyümek zorunda" dedi. Kılıçdaroğlu'nun 'sofra' çıkışına İYİ Parti cephesinden yanıt geldi.

"MİLLETİMİZE İNANDIK"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek milletimize sunduğumuz taahhütler bizim için bir emanettir! Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasındadır. Onun için hep milletimize inandık. İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır" dedi.

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