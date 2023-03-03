Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a çağrıda bulunmuştu! Özgür Özel'in sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Türkiye adım adım seçimlere giderken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı merak konusuydu. Dün yapılan 6'lı masa toplantısında adayın pazartesi günü açıklanacağı belirtilmişti. Toplantı sonrasında bugün İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, parti kurmaylarını toplayıp yaptığı açıklama gündemi bir anda değiştirdi. "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz" diyen Akşener, Ne kumar ne de noter masasında olmayacaklarını söyleyerek İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık için çağrıda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Akşener'in sözleri sonrasında peş peşe açıklamalar gelirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak" dedi.

ÖZEL'DEN GÜNDEM OLAN PAYLAŞIM

Akşener'in açıklamaları sonrasında İmamoğlu ve Yavaş'tan henüz herhangi bir açıklama gelmezken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Özel paylaşımında Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın bir arada bulunduğu fotoğrafı paylaşarak "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız" dedi.

Kimse umutsuzluğa kapılmasın.

Hep birlikte başaracağız.

Hep birlikte kazanacağız. pic.twitter.com/eNQ9IOcomy — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 3, 2023





