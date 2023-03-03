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  4. SON DAKİKA | Akşener'in çıkışı sonrasında 5 parti yarın toplanıyor

SON DAKİKA | Akşener'in çıkışı sonrasında 5 parti yarın toplanıyor

03.03.2023 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çıkışı sonrasında videolu mesaj yayınlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sofra büyümek zorunda" dedi. Yaşanan gelişmelerden sonra CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partisi'nin yarın saat 17.00'de Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplanacağı aktarıldı.

SON DAKİKA | Akşener'in çıkışı sonrasında 5 parti yarın toplanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masaya yönelik sözleri gündemi bir anda değiştirdi. Masadaki diğer partilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'tamam' dediğini ifade eden Akşener, ne kumar ne de noter masasında olmayacaklarını ifade ederek İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık için çağrıda bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU: SOFRA BÜYÜMEK ZORUNDA

Akşener'in sözlerine videolu mesajla yanıt veren CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sofra büyümek zorunda" dedi.

Akşener'in çıkışı sonrasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj! Akşener'in çıkışı sonrasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj!

5 PARTİ TOPLANIYOR

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Millet İttifakı üyesi 5 parti, yarın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplanacak. Toplantının saat 17'de olacağı aktarıldı.

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