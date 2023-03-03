SON DAKİKA | Akşener'in çıkışı sonrasında 5 parti yarın toplanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masaya yönelik sözleri gündemi bir anda değiştirdi. Masadaki diğer partilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'tamam' dediğini ifade eden Akşener, ne kumar ne de noter masasında olmayacaklarını ifade ederek İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık için çağrıda bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU: SOFRA BÜYÜMEK ZORUNDA

Akşener'in sözlerine videolu mesajla yanıt veren CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sofra büyümek zorunda" dedi.

5 PARTİ TOPLANIYOR

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Millet İttifakı üyesi 5 parti, yarın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplanacak. Toplantının saat 17'de olacağı aktarıldı.



