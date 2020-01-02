Türkiye İzmir'deki cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

700 METRE MESAFEDE İKİNCİ CİNAYET Olay yerinden hızla uzaklaşan Yıldız, 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına geldi. Para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal, direnmek istedi. Yıldız tabancasını yeniden ateşleyerek, talihsiz kadını da vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti.

POLİSİ AĞIR YARALADI



Polis ise Enver Yıldız'ın peşine düştü. Bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra ise saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından sırtından vuralarak, ele geçirildi.

CİNAYETLERİ NEDEN İŞLEDİĞİNİ AÇIKLADI



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından sorguya alınan Enver Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı. Olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne süren katil zanlısı suçunu itiraf etti. Yıldız ifadesinde, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim, daha sonra da Gaziemir'e geçtim. Buradan da Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dedi.

"BENİ ÖLDÜRÜN"



Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

