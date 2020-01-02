HABER
  4. Türkiye İzmir'deki cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

Türkiye İzmir'deki cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

İzmir Torbalı'da İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren bir polis memurunu ağır yaralayan Enver Yıldız, polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Sorgu sırasında, "Beni öldürün. Siz beni öldürmezseniz ben kendimi cezaevinde öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçiren katil zanlısı, olay anında uyuşturucu hap etkisinde olduğunu savunurken cinayetleri para için işlediğini açıkladı.

Çifte cinayet, Pazar günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Eli silahlı Enver Yıldız, yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu. Olumsuz yanıt almasının ardından da saldırdı. Yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyerek, Mehmet Fuat Park'ı vurdu. Daha sonra eşi Vildan Park'tan 500 TL alıp, kaçtı.

700 METRE MESAFEDE İKİNCİ CİNAYET

Olay yerinden hızla uzaklaşan Yıldız, 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına geldi. Para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal, direnmek istedi. Yıldız tabancasını yeniden ateşleyerek, talihsiz kadını da vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. Hatice
Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti.

POLİSİ AĞIR YARALADI

Polis ise Enver Yıldız'ın peşine düştü. Bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra ise saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından sırtından vuralarak, ele geçirildi.
CİNAYETLERİ NEDEN İŞLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından sorguya alınan Enver Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı. Olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne süren katil zanlısı suçunu itiraf etti. Yıldız ifadesinde, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim, daha sonra da Gaziemir'e geçtim. Buradan da Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dedi.

"BENİ ÖLDÜRÜN"

Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
Ankara'da yangında ölen 4 kişiden 2'si daha toprağa verildiAnkara'da yangında ölen 4 kişiden 2'si daha toprağa verildi
İş sağlığı uzmanı, grip tedavisi gördüğü hastanede öldüİş sağlığı uzmanı, grip tedavisi gördüğü hastanede öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir enver yıldız Hatice Gülcemal mehmet fuat park

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
savunmasi inandirici olmamis
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı: İki kere askerlik, başkasının yerine hapis...

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı...

Dolandırıcılar bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandı

Bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandılar!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

Kendini müdür olarak atamıştı... O belediye başkanı şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapıyor

Kendini müdür olarak atayan belediye başkanı şimdi de...

Çırağı tavana asıp, pantolonunu indirerek işkence yapmıştı! Flaş gelişme

Çırağı tavana asıp, pantolonunu indirerek işkence yapmıştı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.