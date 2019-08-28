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Türkiye Kamu Özel İşbirliği tecrübesini Irak’la paylaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 11:27 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Türkiye’de Irak Planlama Bakanlığı çalışanlarına yönelik olarak Kamu Özel İşbirliği Modeli başlıklı bir eğitim programı düzenlendi.Gerçekleştirilen bir haftalık eğitim programı kapsamında Kamu Özel İşbirliği modeliyle iş yapan kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Kamu Özel İşbirliği Sözleşmelerine dair genel sunumuyla başlayan eğitim programı kapsamında Kamu Özel İşbirliği modelinin kamu nezdinde uygulayıcı kurumları olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün (SYGM) tecrübeleri paylaşıldı.Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen prestij projelere teknik saha ziyaretlerinin gerçekleştirildiği program kapsamında Iraklı heyet Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara Niğde Otoyolu Şantiyesi, İstanbul Yeni Havalimanı ve Avrasya Tüneli projeleri hakkında detaylı bilgiye sahip oldu.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu (DEİK) da ziyaret eden heyet, Kamu Özel İşbirliği Çalışma Grubu üyesi iş adamlarıyla görüşerek Kamu Özel İşbirliği modelinin özel sektör tecrübelerini de dinleme imkanı buldu.

Türkiye Kamu Özel İşbirliği tecrübesini Irak’la paylaşıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Türkiye’de Irak Planlama Bakanlığı çalışanlarına yönelik olarak Kamu Özel İşbirliği Modeli başlıklı bir eğitim programı düzenlendi.
Gerçekleştirilen bir haftalık eğitim programı kapsamında Kamu Özel İşbirliği modeliyle iş yapan kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Kamu Özel İşbirliği Sözleşmelerine dair genel sunumuyla başlayan eğitim programı kapsamında Kamu Özel İşbirliği modelinin kamu nezdinde uygulayıcı kurumları olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün (SYGM) tecrübeleri paylaşıldı.
Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen prestij projelere teknik saha ziyaretlerinin gerçekleştirildiği program kapsamında Iraklı heyet Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara Niğde Otoyolu Şantiyesi, İstanbul Yeni Havalimanı ve Avrasya Tüneli projeleri hakkında detaylı bilgiye sahip oldu.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu (DEİK) da ziyaret eden heyet, Kamu Özel İşbirliği Çalışma Grubu üyesi iş adamlarıyla görüşerek Kamu Özel İşbirliği modelinin özel sektör tecrübelerini de dinleme imkanı buldu. Ayrıca Irak İş Konseyi üyeleriyle bir araya gelen Irak Planlama Bakanlığı uzmanları, Irak ile Türkiye arasındaki mevcut işbirliğinin nasıl daha ileriye taşınabileceğine dair bilgi alışverişinde bulundu.
Irak Planlama Bakanlığı çalışanları başta olmak üzere Irak Kamu personelinin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çeşitli eğitim programlarının TİKA organizasyonuyla devam etmesi planlanıyor.

Türkiye Kamu Özel İşbirliği tecrübesini Irak’la paylaşıyor

Türkiye Kamu Özel İşbirliği tecrübesini Irak’la paylaşıyor

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