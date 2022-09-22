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TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Lüksemburg milli maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

22.09.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye UEFA Uluslar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Lüksemburg ile kozlarını paylaşacak. Ay-Yıldızlılar, ilk 4 karşılaşmayı 12 puan ile lider olarak tamamladı. Sporseverlerin heyecanla beklediği maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler düdük çalacak. A Milli Takımımız maçtan galip ayrılırsa B Ligi’ne yükselmeyi garantilemiş olacak. Birçok kişi arama motorlarında 'Türkiye Lüksemburg maçı canlı izle' konu başlığını sorguluyor. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Lüksemburg milli maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Lüksemburg maçı için nefesler tutuldu. A Milli Takımımızın gruplarda oynadığı 4 maçta 4 galibiyeti bulunuyor. 12 puanla grubunda lider durumda bulunan A Milli Takımımız Başakşehir Stadyumu'ndan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Birçok kişi internette 'Türkiye Lüksemburg maçı canlı izle' konu başlığını sorguluyor. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Lüksemburg maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇININ HAKEMİ TOBİAS STİELER KİMDİR?

Tobias Stieler, 2 Temmuz 1981 yılında Obertshausen, Batı Almanya'da dünyaya geldi.

Tobias Stieler, 2004 yılından bu yana Alman Futbol Federasyonu hakemidir. 2012 yılından beri Bundesliga hakemi olan Alman Hakem Stiller'ın adıl mesleği avukatlıktır.

Hamburg'da hayatını sürdüren Tobias Stieler, 2014'ten beri FIFA hakemidir.

Tobias Stieler 41 yaşındadır. Obertshausen'da dünyaya gelen Tobias Stiller Türkiye milli futbol takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geleceği maçta düdük çalacak.

Almanya'nın ikinci büyük şehri olan Hamburg'ta yaşayan Tonias Stieler'ın asıl mesleği avukatlıktır.

Tobias Stieler'ın hakemlik kariyeri:

2004– DFB
2009– 2. Bundesliga
2012– Bundesliga
2014– FIFA listesinde

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