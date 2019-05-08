Türkiye'nin doğudaki kültür ve sanat hazineleri

TANRILARIN DAĞI NEMRUT

M.Ö. 34 yılında ölen Kommagene Krallığı'nın lideri 1'inci Antiochos'un mezarının bulunduğu Nemrut Dağı her gün binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Nemrut, belki de günbatımının en güzel izlendiği yerlerden biri. Ancak uçurumun kenarından ve karlı yollardan tırmanmak biraz cesaret işi.



MİDYAT'IN KONUKLARI

Mardin'in Midyat ilçesi de Mardin gibi çatısız taş evleri ve konaklarıyla biliniyor. Pek çok Türk dizisinin çekildiği Midyat'taki Konuk Evi ise turist akınına uğruyor.



4 BİN YILLIK GÜNEŞ TAPINAĞI

Mardin'de Deyrulzafaran Süryani Manastırı 5'inci yüzyılda kurulmuş. Manastır içerisindeki en ilginç yapı ise manastırın üzerine inşa edildiği 2 tonluk taşlardan çatıya sahip olan 4 bin yıllık Güneş Tapınağı.



'ÇİNGENE KIZI'

Zeugma antik kentinin büyük bölümü sular altında kalmadan önce kurtarılan mozaikler Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi'nde toplandı. Kurtarma çalışmaları sırasında bir villanın tabanında bulunan ünlü "Çingene Kızı" mozaiği de burada. Mozaiğin eksik parçaları ABD'ye kaçırılmış, uzun müzakereler sonucu geçen yıl geri alınmıştı.

