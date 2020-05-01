HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası! 100 yaşına girdi

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası! 100 yaşına girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2020 17:18 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan kaplumbağa Tuki, 100 yaşına girdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 250'nin üzerinde türden oluşan 3 binin üzerinde hayvan nüfusuna ev sahipliği yapan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan kaplumbağa Tuki, 100 yaşına girdi. 1997 yılında yurt dışındaki bir hayvanat bahçesinden Türkiye'ye getirilen ve Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin ilk sakinlerinden olan Tuki'nin yaş günü, hayvanat bahçesi çalışanları tarafından düzenlenen partiyle kutlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ziyaretçilere kapalı olan hayvanat bahçesinde Tuki için düzenlenen doğum günü partisinde barınağın belirli yerlerine balon ve afişler asıldı. Tuki'nin bakıcısı tarafından en sevdiği sebzelerin yer aldığı doğum günü pastasıyla birlikte Tuki'nin yeni yaşı kutlandı.

'100 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN GENÇ BİR KAPLUMBAĞA'

Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Hayvan Bölümü Müdürü Nil Can Açıkgöz, "Tuki için sevdiği yiyecekleri hazırladık. Balonlarımızı hazırladık. Çeşitli pankartlar hazırladık. Ama ziyaretçilerimiz olmadığı için sadece bizim bakım ekibimiz ve kendi arkadaşları ile birlikte, kaplumbağa ve arka tarafta lamalarla birlikte kutladık. Tuki 1997 yılında yurt dışındaki başka bir hayvanat bahçesinden bize geldi. 23 seneden beri bizimle birlikte. Uzun bir süre aslında. Hayvanat bahçemizin ilk canlılarından. Tuki 100 yaşında olmasına rağmen genç bir kaplumbağa. Umarım uzun yıllar bizimle birlikte zaten yaşayacak" dedi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
Çeşme'de görüntülendi! 2 metrelik dev balıkÇeşme'de görüntülendi! 2 metrelik dev balık
Sadece 74 dakika yaşadı, organları umut olduSadece 74 dakika yaşadı, organları umut oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Ödül villası bakın kiminmiş!

Ödül villası bakın kiminmiş!

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aracının arkasına çıplak kadın fotoğrafı bastırmıştı! Gözaltına alındı

Aracının arkasına çıplak kadın fotoğrafı bastırmıştı! Gözaltına alındı

Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan şahıs 10 metreden aşağı böyle düştü

Dehşet anları! Boğazına hortum bağladı, taklalar atarak aşağı düştü

Tarihi yelkenli tekrar Boğaz'dan geçti

Tarihi yelkenli tekrar Boğaz'dan geçti

Çeşme’de görüntülendi! 2 metrelik kemane balığı

Çeşme'de görüntülendi! 2 metrelik dev balık

Kocaeli'de yürek yakan haber! Önce sonra, sonra oğlu koronavirüse yenildi

1 Mayıs'ta yürek yakan haber! Önce sonra, sonra oğlu koronaya yenildi

Hatay'da dere yatağına düşen ineği vatandaşlar kurtardı

Vatandaşlar seferber oldu! 15 kişi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.