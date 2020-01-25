HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin konuştuğu Emine Kuştepe'nin babası: Helallik isteyip gitti

Türkiye'nin konuştuğu Emine Kuştepe'nin babası: Helallik isteyip gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 19:12 | Son Güncelleme

Elazığ Sivrice'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde görev alan ve enkaz altında kalan Azize Çelik ile konuşan Adıyaman UMKE ekibinde görevli Emine Kuştepe'nin babası Veysel Kuştepe, kızının 2 çocuğunu bırakıp helallik isteyerek deprem bölgesine gittiğini söyledi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, bölgede yapılacak arama kurtarma çalışmaları için Adıyaman Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü UMKE ekibi kente gitti. Ekipte görevli Emine Kuştepe'nin enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefon görüşmesi ise medyada ve sosyal paylaşım sitelerinde yer aldı. Telefonda yaptığı kritik yönlendirmelerle Azize Çelik ve ailesinin kurtulmasını sağlayan UMKE görevlisi Kuştepe'nin babası Veysel Kuştepe, kızının 2
çocuğunu bırakıp helallik isteyerek Elazığ'daki depremzedelere destek olmak için gittiğini söyledi.

'BABA HAKKINI HELAL ET'

Kızı ile gurur duyduğunu söyleyen baba Kuştepe şöyle konuştu:

"Dün deprem olduğu zaman kızım bana telefon açtı. Kızım bana 'Baba hakkını helal et' dedi. 'Ben Elazığ'a gideceğim deprem oldu' dedi. Ben de 'Allah işini gücünü rast getirsin' dedim. Benim kızım işini severek yapıyor. Bu tür şeylerde işini gerçekten severek yapıyor. Takdir ediyorum dediğim gibi Allah bu tür şeyleri düşmanımın başına vermesin. Ben de televizyonda kızımı seyrettim. Baktım telefonla konuşuyor onların bir kurtarması. Bu Adıyaman'da da olabilir, Antep'te olabilir, Maraş'ta olabilir herkese geçmiş olsun."

'O YAVRULARI GÖRDÜĞÜMDE GÖZLERİM DOLDU'

Emine Kuştepe'nin işini severek yaptığını vurgulayan babası, "Görüntüleri izlediğimde onlar bizim kardeşlerimiz de olabilir çocuklarımız da olabilir onları izlerken saçlarım diken diken oldu. O yaralıları gördüğüm zaman, o yavruları gördüğüm zaman televizyonda ben de seyrettim bu tür şeyler kızımla gurur duydum. Kızım işini severek yapıyor ben o yüzden takdir ediyorum. Görüntüleri izledikten sonra kızımla görüştüm 'Kendine iyi bak fazla telefonu meşgul etmeyim' dedim. Annesi ise izlediğinde gözleri doldu. Adıyaman ekibi gerçekten güzeldir sürekli eğitime gidiyorlar ben bunu da takdir ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sakarya’da ahşap palet fabrikasında yangın (2)Sakarya’da ahşap palet fabrikasında yangın (2)
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 38 yaralıKahramanmaraş’ta trafik kazası: 38 yaralı
Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emine Kuştepe Elazığ Sivrice veysel kuştepe

En Çok Okunan Haberler

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 yıl önce hazırlandı! Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay

4 yıl önce hazırlandı! Depremle ilgili dikkat çeken detay

Elazığ'daki depremde son durum: 31 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

Maslak'ta korkunç kaza! Araç hurdaya döndü: 1'i ağır 3 yaralı

Maslak'ta korkunç kaza! 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika! Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD Kandilli son depremler)

Malatya'da bir deprem daha

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Trump'tan İran'a müzakere yanıtı: Hayır, teşekkürler

Trump'tan İran'a: Hayır, teşekkürler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.