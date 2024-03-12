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Türkiye'nin Miss World temsilcisi Nursena Say dereceye girememişti... Eleştirilere bomba yanıt!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 12:37
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Miss Türkiye 2022 birincisi Nursena Say, 71'incisi düzenlenen Miss World Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Say, dereceye giremedi. Ünlü isim sosyal medya hesabından konuyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

Türkiye'nin Miss World temsilcisi Nursena Say dereceye girememişti... Eleştirilere bomba yanıt!

Miss Turkey 2022 yarışmasının birincisi Nursena Say, geçtiğimiz ay Miss World Güzellik Yarışması için Hindistan'a gitmiş ve kampa girmişti.

  1. Miss World Güzellik Yarışması'nın finali gerçekleşti. Çek Cumhuriyeti'nden Krystyna Pyszková ise 2024 Dünya Güzeli olarak taç giydi.

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Yarışmada Türkiye'yi temsil eden 26 yaşındaki Nursena Say ise dereceye giremedi. Say, yarışmadan sonra kendisine gelen eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

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"GURURLA VE BÜYÜK BİR HEYECANLA SUNDUM"

Say, şunları ifade etti:

"Herkese merhaba. Canım ülkemin kadınını Miss World yarışmasında temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Miss World organizasyonu sosyal sorumluluk projesi odaklı bir yarışmadır. “Beauty With a Purpose” mottosuyla her kızın savunduğu ve inandığı amacı olması gerekir. Dünyanın 120 ülkesinden gelen kızlar sosyal sorumluluk projelerini paylaşır, derece alan kızların projeleri 1 yıl boyunca Miss World organizasyonu tarafından desteklenir. Bu ilhamla, 2 yıl boyunca yürüttüğüm çalışmaları gururla ve büyük bir heyecanla sundum. Miss Turkey ve Miss World organizasyonları, sanılanın aksine, kadınları fiziksel özelliklerine göre sınıflandırmak ya da derecelendirmek yerine bulunduğu toplum içindeki duruşu, katkısı ölçüt olarak kabul edilir. Bunu başarıyla yerine getirmiş olduğuma inanıyorum, 2002 yılından sonra ilk defa yarı finale kalıp, projem top 10 içinde yer alırken, top model yarışmasında 1st Runner Up(2.) oldum. Sosyal medyada gördüğüm “başarısızlık” kampanyası benim emeklerimi ve başarılarımı hiçe saymaktır. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere bu tür uluslararası yarışmalarda kişisel başarı dışında daha etkili olan başka unsurlar oluyor. Her şeyin farkında olmakla beraber yarışan tüm arkadaşlarımı cesaretleri ve başarıları için tebrik ediyorum. Gelecek için umutlu ve heyecanlıyım. Bu süreçte beni destekleyen herkes için şükran doluyum. Nezaketin ve empatinin çoğaldığı bir dünyada yaşama dileğiyle..."

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