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Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiymiş?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 13:51 | Son Güncelleme

Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı, Türkiye'nin silahlı şiddet haritasını çıkardı. Yaptığı araştırmalardan yola çıkarak 2018 raporu oluşturan vakıf, silahlı şiddetin 4 yılda yüzde 69 artış gösterdiğini gözler önüne serdi.

Basında yer alan haberlerden yola çıkarak oluşturulan istatistiklere göre 2018 yılında 3 bin 679 olay basına yansıdı. Bireysel şiddet olaylarının en çok artış gösterdiği bölge Orta Anadolu olarak kayıtlara geçti. Bakın listenin başına hangi ilimiz oturdu?

İşte ortaya çıkan tablo

Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı, Türkiye'nin silahlı şiddet haritası ve 2018 raporu hazırladı.
Basında yer alan haberlerden oluşturulan istatistiklere göre, 2018'de basına 3 bin 679 olay yansıdı. 2015'te bu rakam 2 bin 175'ti. Bu, yaralama ya da öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda yüzde 69 artış olduğu anlamına geliyor.

ZİRVEDE İSTANBUL VAR

ZİRVEDE İSTANBUL VAR
Raporda, olaylarda hangi silahların kullanıldığı da belirtilirken, tüfek ediniminde geçen yıllara göre büyük artış yaşandığı vurgulandı. 2018'de en çok suçun işlendiği bölge Marmara Bölgesi olurken, İstanbul en çok olayın yaşandığı il. İkinci sıradaki Sakarya'da, bir önceki yıla oranla artış yüzde 42.

EN ÇOK ARTIŞ ORTA ANADOLUDA

EN ÇOK ARTIŞ ORTA ANADOLUDA
Bireysel şiddet olaylarının en çok artış gösterdiği bölge ise Orta Anadolu. 2015'teki 215 olay, 2018'de 646'ya yükselmiş; artış yüzde 128.

OLAYSIZ TEK İL

OLAYSIZ TEK İL
Raporda, 2018'de olay olmadığı görüntüsü veren tek şehir Şırnak. (Basına yansıyan olay yok)
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Anahtar Kelimeler:
Silahlanma şiddet cinayet

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