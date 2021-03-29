Türkiye'nin tek 'mavi' rengi Şırnak oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla koronavirüs risk haritasını belirlendi. Koronavirüs risk haritasında Türkiye'nin 58 şehri kırmızı, 12 il turuncu, 10 il sarı olurken, tek mavi renk ise Şırnak oldu. Sağlık Bakanlığı'nca 1 Mart'tan bu yana açıklanan koronavirüs risk haritasında en düşük riskli il olarak mavi renk kategorisinde yerini koruyan Şırnak'ta başarının, kent sakinlerinin tedbirlerini uyguladıklarından kaynaklandığı belirlenmişti. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, koronavirüsle mücadelede 80 kişilik ekiple her gün sahada olduklarını dile getirerek, ekiplerin yaptığı başarılı çalışmalarla vaka sayısında azalmayı sağladıklarını ifade etmişti.

BAŞARININ SIRRI: 6 ÖNEMLİ BAŞLIK

Uzmanlar, Şırnak'ın koronavirüs risk haritasında 'mavi' kategoride kalmasının 6 önemli başlıktan kaynaklandığını duyurdu. Şırnak'ta koronavirüsle mücadelede başarının sağlanmasında alınan tedbirler şu başlıklar altında sıralalandı:

Türkiye'nin Irak'a açılan önemli sınır kapısı olan Habur Gümrük Kapısı'nda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan 15 çadırdan oluşan hastanede ülkeye giriş yapanlara poliklinik hizmeti verildi. Yine askeri birlikler içerisinde oluşturulan karantina alanlarında, 14 gün yerine 28 gün karantina uygulandı. Kentteki 13 yurt pandemi ile mücadelede aktif olarak kullanıldı. Türkiye'de ilk defa maske kuralanı yaygın olarak hayata geçiren Şırnak'ta, filyasyon ekiplerine ek olarak mobil tarama ekipleri de arazide yaygın bir şekilde çalıştı. En önemli etkenlerden biri de İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı bilgilendirmelere vatandaşların riayet etmesi oldu. Bunlarla beraber vali, belediye başkanları, emniyet müdürü, komutanlar, haftanın belirli günlerinde vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı. (DHA)

