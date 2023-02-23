MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türkiye Tek Yürek programına da katılmıştı! Pınar Deniz 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına da bakın ne kadar bağış yaptı

Türkiye Tek Yürek programına da katılmıştı! Pınar Deniz 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına da bakın ne kadar bağış yaptı

23.02.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tek Yürek programına katılan oyuncu Pınar Deniz 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına da katıldı. Yargı dizisinde yer alan oyuncu Pınar Deniz kampanyaya 100 bin TL bağışladı.

Türkiye Tek Yürek programına da katılmıştı! Pınar Deniz 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına da bakın ne kadar bağış yaptı

Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da önce 6.4 ve ardından 5.8 büyüklüğündeki depremler nedeniyle hasarlı binalar yıkıldı. Deprem bölgelerinde barınma sorunları yaşayan vatandaşlarla dayanışma için 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası düzenlendi.

Türkiye Tek Yürek programına katılan Pınar Deniz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk TV desteğiyle düzenlediği ‘Bir Kira Bir Yuva’ programına bağışta bulundu.

Yargı dizisinde yer alan Pınar Deniz kampanyaya 100 bin TL bağışladı.

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Kampanyaya Yıldız Tilbe, Armağan Çağlayan 1 milyon lira, Gülşen 120 bin TL bağış yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Tövbe ettim" diyen çalışanlarına bakın ne verdi! Tepki çeken paylaşım"Tövbe ettim" diyen çalışanlarına bakın ne verdi! Tepki çeken paylaşım
Tatil pozları tepki çekti! 'Ülke kan ağlarken...'Tatil pozları tepki çekti! 'Ülke kan ağlarken...'
Sinirlerine hakim olamadı! "Ulan bir de televizyonda..."Sinirlerine hakim olamadı! "Ulan bir de televizyonda..."
Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

‘Beni iflas mı ettireceksin?’ dedi şimdi her yerde o ustayı arıyor!

‘Beni iflas mı ettireceksin?’ dedi şimdi her yerde o ustayı arıyor!

Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum

Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum

Deprem hasarlı otomobillerini satışa çıkardılar!

Deprem hasarlı otomobillerini satışa çıkardılar!

Altın için kapsamlı düzenleme! Zorunlu oluyor...

Altın için kapsamlı düzenleme! Zorunlu oluyor...

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.