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"Türkiye ve KKTC'yi hiçe sayan yaklaşımları kınıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 12:38 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: - "(MED 7 Zirvesi ortak bildirisinde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin yer alan ifadeler) Bildiriyi imzalayan devletlerin, münhasır ekonomik bölge, enerji kaynakları ve enerji rotaları konusunda Türkiye ve KKTC'yi hiçe sayan yaklaşımlarını kınıyor ve kabul etmiyoruz" - "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yalnızlaşmasının ve etkisizleşmesinin önüne geçmek için bölge ülkeleriyle ivedilikle diyalog zemini yaratılmalıdır. Bu kapsamda, Kahire, Şam ve Tel Aviv'deki büyükelçilerimiz ile Kudüs'teki Başkonsolosumuz ivedilikle yeniden görev yerlerine dönmelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED 7) 6. Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiride Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda Türkiye ve KKTC'yi hiçe sayan yaklaşımları kınadıklarını bildirdi.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin katılımıyla 14 Haziran'da Malta'da düzenlenen zirve sonunda kabul edilen 29 maddelik ortak bildirinin 18, 21, 22 ve 23. maddelerinde yer alan açıklamaları endişeyle karşıladıklarını belirtti.

Maddelerin üslup ve içeriğinin, ifade edilenin aksine, Kıbrıs meselesinin kalıcı ve kapsamlı çözümüne hizmet etmediğini vurgulayan Çeviköz, "Bildiriyi imzalayan devletlerin, münhasır ekonomik bölge, enerji kaynakları ve enerji rotaları konusunda Türkiye ve KKTC'yi hiçe sayan yaklaşımlarını kınıyor ve kabul etmiyoruz. Türkiye ve KKTC'nin tehditkar ifadelerden etkilenerek haklı konumlarından geri adım atacaklarını düşünenlerin yanıldıkları ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çeviköz, bu devletlerin, AK Parti hükümetlerinin Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de yalnızlaştıran hatalı dış politikaları nedeniyle bu kadar ileriye gidebildiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yalnızlaşmasının ve etkisizleşmesinin önüne geçmek için bölge ülkeleriyle ivedilikle diyalog zemini yaratılmalıdır. Bu kapsamda, Kahire, Şam ve Tel Aviv'deki büyükelçilerimiz ile Kudüs'teki Başkonsolosumuz ivedilikle yeniden görev yerlerine dönmelidir. Türkiye, Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge (MEB) ilanını bütün olasılıkları hesaplayarak en kısa zamanda kapsamlı bir değerlendirme yapmak için masaya yatırmalıdır. AKP iktidarı, Doğu Akdeniz'deki durumu ve Kıbrıs meselesini iç politikaya tahvil etme çabalarından bir an önce vazgeçmeli, Türkiye'nin çıkarlarını ve KKTC'nin haklarını kararlılıkla savunmalıdır."

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yönelik politikalarının, bir yandan KKTC'nin hakları gözetilirken bir yandan da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yalnızlığını ortadan kaldıracak şekilde yürütülmesi gerektiğine işaret eden Çeviköz, Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeleri bu anlayış doğrultusunda yakından takip edeceklerinin altını çizdi.

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