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Türkiye ve Rusya'dan Fırat'ın doğusunda 11. kara devriyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:24 | Son Güncelleme

Fırat'ın doğusunda, Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve İHA'larla 11.ortak kara devriyesi yapıldı.

Türkiye ve Rusya'dan Fırat'ın doğusunda 11. kara devriyesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği onbirinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." denildi.


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Anahtar Kelimeler:
MSB kara devriyesi

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