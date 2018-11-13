"Türkiye'de 10 reçetenin an az 3'ünde antibiyotik var"

İSTANBUL (AA) - Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye'nin, OECD ülkeleri arasında kişi başına antibiyotik tüketiminin en fazla olduğu ülke olduğunu belirterek, "10 reçetenin en az 3'ünde antibiyotik olduğu biliniyor. Dirençli bakteri enfeksiyonu riski nedeniyle bugünlerde kolaylıkla yapılan organ nakilleri, kanser kemoterapileri ve büyük ameliyatlar yapılamayacak." dedi.

KLİMİK tarafından 13-19 Kasım Antibiyotik Farkındalık Haftası dolayısıyla Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Azap, antibiyotik direncinin tüm dünyada önemli bir sorun olduğunu belirtti.

Geçen hafta açıklanan OECD raporunda dünya genelinde bakterilerin antibiyotiklere karşı giderek direnç kazandıklarının ortaya konduğunu aktaran Azap, OECD ülkeleri arasında antibiyotik direnci en yüksek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Antibiyotik dirençli bakteriler nedeniyle enfeksiyonların tedavisinde zorlandıklarını dile getiren Azap, "Tedavi etmekte zorlandığımız enfeksiyonlar nedeniyle hastaları kaybediyoruz. Yapılan araştırmalar, yılda 750 bin kişinin antibiyotik dirençli bakteriler nedeniyle öldüğünü gösteriyor. 2050 yılına gelindiğinde yılda 10 milyon insan, antibiyotik dirençli bakteriler nedeniyle hayatını kaybedecek. Bu bütün trafik kazaları ve kanserlerin toplamından daha fazla bir rakama işaret ediyor. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, insanlığın önündeki en büyük sağlık tehdidinin antibiyotik dirençli bakteriler olduğunu ifade ediyor." diye konuştu.