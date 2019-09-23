Türkiye’de bu hastalıktan 20 bin kişide var ancak bazıları farkında değil

Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç, Türkiye’de yaklaşık 20 bin kişinin İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (nedeni bilinmeyen akciğer sertleşmesi-İPF) hastası olduğunu; ancak büyük bir çoğunluğunun hastalığının farkında olmadığını söyleyerek, "Bu 20 bin hastanın ancak 8 bini doktorlara ulaşabilmiş durumda. Aslında hastalığının farkında olmayan çok sayıda kişi var" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği (PAHSSC) iş birliğinde, EÜ kampüsünde nadir görülen bir hastalık olan İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (nedeni bilinmeyen akciğer sertleşmesi-İPF) hastalığına yönelik farkındalık etkinliği yapıldı. Etkinlikte konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesinin topluma yönelik önemli projelere imza attığını hatırlatarak, “Ege Üniversitesi olarak Nesrin hocamızla gurur duyuyoruz. Hocamız, kendisini işine ve hastasına adamış idealist biri. Ülke olarak, her alanda böyle insanlara ihtiyacımız var. Bu tür faaliyetlerin artması, farkındalık çalışmalarının yapılmasına önem veriyoruz. Ege Üniversitesi olarak, bu etkinliklere katkı sunmayı sürdüreceğiz. Hastalarımızın üniversitemizde şifa bulması için yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"20 bin hasta var"

Ege Üniversitesinin Türkiye’deki Avrupa standartlarına uygun tek Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Merkezine sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç, Türkiye’de yaklaşık 20 bin kişinin İPF hastası olduğunu; ancak büyük bir çoğunluğunun hastalığının farkında olmadığını söyledi. İPF hastalığının farkındalığının artırılmasına yönelik ilk farkındalık etkinliğine EÜ’nün ev sahipliği yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Moğulkoç, "Birlikte yürüyüp birlikte koşacağız. Ülkemizde yaklaşık 20 bin kişinin İPF hastası olduğunu düşünüyoruz. Bu 20 bin hastanın; ancak 8 bini doktorlara ulaşabilmiş durumda. Aslında hastalığının farkında olmayan çok sayıda kişi var. Bizim amacımız; bunu duyurmak ve doğru hastaların doğru merkezlere ulaşmasını sağlayarak, gecikme süreci olan 2 yıllık süreyi minimuma indirmek ve daha erken tedaviyi tanı olanaklarına gerekirse organ nakline ulaşmalarını sağlamak. O yüzden bu etkinlikler çok önemli. Bizler ayakta olduğumuz sürece her zaman hastalarımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu.