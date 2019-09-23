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Türkiye’de bu hastalıktan 20 bin kişide var ancak bazıları farkında değil

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.09.2019 13:19 | Son Güncelleme

Prof.

Türkiye’de bu hastalıktan 20 bin kişide var ancak bazıları farkında değil

Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç, Türkiye’de yaklaşık 20 bin kişinin İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (nedeni bilinmeyen akciğer sertleşmesi-İPF) hastası olduğunu; ancak büyük bir çoğunluğunun hastalığının farkında olmadığını söyleyerek, "Bu 20 bin hastanın ancak 8 bini doktorlara ulaşabilmiş durumda. Aslında hastalığının farkında olmayan çok sayıda kişi var" dedi.
Ege Üniversitesi (EÜ) ile Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği (PAHSSC) iş birliğinde, EÜ kampüsünde nadir görülen bir hastalık olan İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (nedeni bilinmeyen akciğer sertleşmesi-İPF) hastalığına yönelik farkındalık etkinliği yapıldı. Etkinlikte konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesinin topluma yönelik önemli projelere imza attığını hatırlatarak, “Ege Üniversitesi olarak Nesrin hocamızla gurur duyuyoruz. Hocamız, kendisini işine ve hastasına adamış idealist biri. Ülke olarak, her alanda böyle insanlara ihtiyacımız var. Bu tür faaliyetlerin artması, farkındalık çalışmalarının yapılmasına önem veriyoruz. Ege Üniversitesi olarak, bu etkinliklere katkı sunmayı sürdüreceğiz. Hastalarımızın üniversitemizde şifa bulması için yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"20 bin hasta var"
Ege Üniversitesinin Türkiye’deki Avrupa standartlarına uygun tek Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Merkezine sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç, Türkiye’de yaklaşık 20 bin kişinin İPF hastası olduğunu; ancak büyük bir çoğunluğunun hastalığının farkında olmadığını söyledi. İPF hastalığının farkındalığının artırılmasına yönelik ilk farkındalık etkinliğine EÜ’nün ev sahipliği yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Moğulkoç, "Birlikte yürüyüp birlikte koşacağız. Ülkemizde yaklaşık 20 bin kişinin İPF hastası olduğunu düşünüyoruz. Bu 20 bin hastanın; ancak 8 bini doktorlara ulaşabilmiş durumda. Aslında hastalığının farkında olmayan çok sayıda kişi var. Bizim amacımız; bunu duyurmak ve doğru hastaların doğru merkezlere ulaşmasını sağlayarak, gecikme süreci olan 2 yıllık süreyi minimuma indirmek ve daha erken tedaviyi tanı olanaklarına gerekirse organ nakline ulaşmalarını sağlamak. O yüzden bu etkinlikler çok önemli. Bizler ayakta olduğumuz sürece her zaman hastalarımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

2 binde 1 görülen bir hastalık
Kendisi de İPF hastası olan ve akciğer nakliyle sağlığına kavuşan PAHSSC Derneği Başkanı Kamil Hamidullah, farkındalık çalışmalarını EÜ’nün desteğiyle yürüttüklerini dile getirdi. İPF’nin bilinen bir tedavisi olmadığını kaydeden Başkan Hamidullah, “Bu hastalık 2 bin kişide 1 görülen nadir ve tedavisi olmayan bir hastalık. Mevcut ilaç tedavileri ile hastalığın ilerlemesi durdurulmaya veya yavaşlatılmaya çalışılıyor. İlaç tedavisinin yetersiz kalması durumunda da organ nakli seçeneği gündeme geliyor. İPF multidisipliner bir yaklaşımla takip edilmesi gereken bir hastalık türü. Avrupa standartlarında merkez kategorisinde ülkemizde tek bir hastane mevcut o da Ege Üniversitesi. Amacımız, bu hastalığa yönelik farkındalığı hem toplumda, hem hastalarda hem de hasta yakınlarında arttırmak. Desteklerinden dolayı Ege Üniversitesine, Rektör Hocamıza ve Nesrin Hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.
Hasta ve hasta yakınlarını EÜ çatısı altında buluşturan etkinliğe katılanlar, EÜ lojmanlarının bulunduğu ormanlık alanda koşarak İPF hastalığına dikkat çekmeye çalıştı.
Etkinliğe ayrıca EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, hasta ve hasta yakınları katıldı.

Türkiye’de bu hastalıktan 20 bin kişide var ancak bazıları farkında değil

Türkiye’de bu hastalıktan 20 bin kişide var ancak bazıları farkında değil

Türkiye’de bu hastalıktan 20 bin kişide var ancak bazıları farkında değil

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