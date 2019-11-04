Türkiye'deki mülteci kampları Yunanlı gazeteciyi utandırdı

BERLİN (AA) - Yunanlı gazeteci Liana Spyropoulou Türkiye'de Suriyelilerin kaldığı kampların mükemmelliğini görünce ülkesinden utanç duyduğunu söyledi.

Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Liana Spyropoulou Yunanistan ve Türkiye'deki mülteci kamplarını değerlendirdiği yazısında gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını ve Türkiye'deki mülteci kamplarının Yunanistan'dakilerden bin kat daha iyi durumda olduğunu ve daha insani bir şekilde oluşturulduğunu belirtti.

Türkiye'de Altınözü ve Kilis'teki mülteci kamplarını gezdikten sonra bunu Bild gazetesi için haberleştiren gazeteci Spyropoulou, ''Türkiye'de, benim hükümetimin, benim Yunanistan'ımın mültecilerle nasıl insanlık dışı bir oyun oynadığını, en zavallıların ve korunmasızların sırtından nasıl siyaset yapıldığını farkına vardım.'' ifadesini kullandı.

2015 yılında başlayan sığınmacı krizinden bu yana Yunanistan'daki kampların durumundan utandığını dile getiren Spyropoulou bugüne kadar mültecilerin yatacak döşekleri bile olmadığı için aylarca toprakta yatmalarından, açık havada ateşle yemek hazırlamak zorunda kalmalarından ve çocukların korunmasız olmasından sadece AB ve Birleşmiş Milletleri sorumlu tuttuğunu kaydetti.