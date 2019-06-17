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Türkiye’den Nijerya’daki terör saldırısına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 23:41 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya’da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırısını kınadı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya’da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde gerçekleştirilen intihar saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu menfur terör eylemini kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.

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