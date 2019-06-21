Türkiye’den Sudan’a 5 yeni cami

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Sudan’ın çeşitli bölgelerinde 5 ayrı camiyi ibadete açtı. Vakıf tarafından bugüne kadar Sudan’da açılan cami sayısı 16 oldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, çeşitli coğrafyalarda ibadet olanaklarından mahrum kalan Müslümanlar için cami ve medrese inşasını sürdürüyor. Bu kapsamda hayırseverlerin destekleriyle Sudan’ın çeşitli bölgelerinde Necmeddin Erbakan, Hacı Hasibe Ticani, Rüsselsheim Ümmed, Ebrar ve İmam Malik adı verilen 5 ayrı cami inşa edildi.

Necmeddin Erbakan Camii

Necmeddin Erbakan Camii, Kuzey Darfur’un Faşir şehrinde açıldı. İnşa edilen 100 metrekarelik camide aynı anda 200 kişi ibadet edebiliyor. Cami, aynı zamanda düğün ve sünnet törenlerinde de bin kişiye hizmet verebilecek şekilde inşa edildi. Açılışla birlikte bölge Müslümanları daha rahat bir ibadet alanına kavuşmuş oldu.

Hacı Hasibe Ticani Camii

Aynı anda 250 kişinin ibadet edebildiği Hacı Hasibe Ticani Camii ise ülkenin Batı Darfur eyaletinin Al-Junaynah bölgesinde bulunan Rumaliyah köyünde hayata geçirilen ibadete açıldı. 130 metrekare olarak inşa edilen cami, bölgedeki mevcut caminin yetersizliğinden dolayı ibadete açıldı. Cami alanı içerisinde abdesthane ve güneş enerji sistemi bulunuyor.