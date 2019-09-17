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Türkiye'den Venezuela'daki mutabakata destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - Venezuela Hükümeti ile bazı muhalefet partileri arasında dün (16 Eylül) Karakas’ta varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun, çözüm yönünde atılmış önemli ve cesaret verici bir adım olduğunu düşünüyoruz" - "Venezuela’da toplumsal, siyasi ve ekonomik istikrarın korunması bakımından ümit vadeden bu girişime tüm taraflarca destek verilmesi büyük önem taşımaktadır"

Türkiye, Venezuela hükümeti ile bazı muhalefet partileri arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Venezuela’daki fikir ayrılıklarının, meşru zeminde, Venezuela halkının tercihleri doğrultusunda ve diyalog yoluyla sürdürülebilir çözüme kavuşturulması yönündeki ilkeli tutumunun öteden beri süregeldiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu anlayışla Venezuela Hükümeti ile bazı muhalefet partileri arasında dün (16 Eylül) Karakas’ta varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun, çözüm yönünde atılmış önemli ve cesaret verici bir adım olduğunu düşünüyoruz. Venezuela’da toplumsal, siyasi ve ekonomik istikrarın korunması bakımından ümit vadeden bu girişime tüm taraflarca destek verilmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Venezuela'da hükümet ile muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclisteki (AN) bazı partiler arasında, sürekli müzakereler için ulusal diyalog masası oluşturulması konusunda dün mutabakat sağlanmıştı.

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Venezuela

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