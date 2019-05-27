HABER

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinden basına iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 17:50 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinden basına iftar

CAKARTA (AA) - Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği, yerel medya mensuplarına iftar verdi.

Yeni Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç'ın, ülkedeki çeşitli kurum ve yetkililer ile tanışma amaçlı bir otelde düzenlediği iftar programına, yerel televizyon ve gazete temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Kılıç, yemeğe katılan Metro televizyonu, Kompas, Tempo, Jakarta Post ve Republika gazetesi gibi ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının temsilcilerine Türkiye’nin kültürel zenginlikleri ve çeşitli konularda bilgi verdi.

Türk tasavvuf musikisi eşliğinde gerçekleştirilen iftar programında, davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Lüks aracıyla yol kesip drift yapan sürücü yakalandıLüks aracıyla yol kesip drift yapan sürücü yakalandı
Avustralya’daki Türklerin hayatı Mersin’deki fotoğraf sergisine yansıdıAvustralya’daki Türklerin hayatı Mersin’deki fotoğraf sergisine yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın Endonezya iftar programı Türk büyükelçiliği

En Çok Okunan Haberler

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 aylıktı

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 aylıktı

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Darbecileri ele veren ses kayıtları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.